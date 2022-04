M eral Alma wollte nur schnell Pause machen und bei ihrer Freundin in der Bar um die Ecke einen Kaffee trinken. Sie war erschöpft und bunt bemalt. Wenn sie arbeitet, dann mit vollem Körpereinsatz. Dann wirft sie die Farbe auf die Leinwand. Die Künstlerin bekommt davon fast so viel ab wie ihre Bilder, der Boden, die weißen Wände. Vor der Bar in der Düsseldorfer Altstadt, die Kunstakademie liegt gegenüber, standen zwei Frauen an einem ebenfalls sehr bunt angemalten Weinfass. „Dann höre ich, wie die eine zur anderen sagt: ,Die will doch jetzt nicht wirklich hier reingehen'“, erzählt Alma. „Und ich dachte: Hallo, das Fass, an dem ihr steht, habe ich gemacht. Das ist die Bar meiner Freundin.“



So viel zu ersten Eindrücken. Auch Meral Alma kennt das: Menschen sehen und vorschnell über sie urteilen. Sie erzählt von dem Moment, als sie an der Bahnhaltestelle mal zwei Frauen beobachtete, eine ältere, eine jüngere. „Beide komplett in pinkfarbenem Leopardenmuster gekleidet.“ Auch Alma wechselte ins Schubladendenken. „Dann haben sie sich in der Bahn vor mich gesetzt, und auf einmal strich die Ältere der Jüngeren durchs Gesicht und gab ihr einen Kuss.“ Der zweite Eindruck war ganz anders. „Das war die Mama. Und das war so liebevoll. Die Erfahrung fand ich interessant, ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die sich von solchen Urteilen freimachen können.“