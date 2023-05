Was für die Österreicher der Herr Karl ist, die Kunstfigur eines Nachkriegs-Jedermanns, von Helmut Qualtinger von 1961 an kongenial verkörpert, sind auf Deutschland bezogen – allerdings deutlich positiver besetzt – Balkenhols alltägliche Figuren mit ihren schwarzen Hosen und weißen Hemden, mit denen sich somit auch nahezu jede und jeder identifizieren kann. Sie sind hölzerne Spiegel der Selbstreflexion. Paradoxerweise wurde genau diese vermeintliche Unscheinbarkeit sein Markenzeichen. Der Wiedererkennungswert ist derart hoch, dass Balkenhol auf eine Signatur verzichten kann. Die spezifische Optik seiner Werke, die unter der dünnen Farbschlämme durchschimmernde Holzsichtigkeit, ist sein Signet. Zu gern würde man seinen Familiennamen selbst als Kryptosignatur für das derbe Arbeiten mit Balken und Bohlen lesen, gerade so wie auf den Bildern der Renaissancemeister Daniel Hopfer, Peter Flötner oder Ludwig Krug häufig eine Hopfendolde, das gleichnamige Blasinstrument oder ein Henkelgefäß die Künstler stellvertretend repräsentiert – doch den Gefallen tut einem die Etymologie bedauerlicherweise nicht: „Balkenhol“ meint im Westfälischen einen Flurnamen, es bezeichnet nicht mehr als eine feuchte Kuhle.

Immer aber sind seine Holz-Menschen entweder kleiner oder größer als das Leben und laden nachgerade zum Herumgehen ein, da ihre Rückseiten genauso sorgfältig ausgearbeitet sind – man will ja nichts übersehen, denn sie sind wie in Altertum und Renaissance „von allen Seiten schön“. Das humanistische Gymnasium hat ihn geprägt, die Philosophie und Mythologie Griechenlands ist ihm engstens vertraut, im derzeitigen Kriegswahnsinn liest er Xenophon noch einmal. Im Grunde entwickelt er auch mit seinen Arbeiten die Kouroi und Koren der griechischen Antike weiter, nackte Knaben und züchtig mit Chiton bekleidete Jungfrauen, normale Sterbliche ohne Herrscherattribute oder göttlichen Anspruch jedenfalls, die allenthalben herumstanden. Genauso wie in der römischen Spätantike in Bronze gegossene und in Marmor gemeißelte Bürger und Ehrenmänner in Toga zu Hunderten das Forum Romanum und die übrigen Marktplätze des Imperiums besiedelten, weshalb diese von Zeit zu Zeit wegen Überfüllung abgeräumt werden mussten. Bei Balkenhol tragen sie statt Toga und Tunika Hosen oder einteilige Kleider. Zur quasiantiken Abkunft seiner Figuren passt, dass diese wie die gemalten Trauben des Zeuxis oder der Vorhang des Parrhasios so lebensnah wirken, dass besorgte Zeitgenossen schon einmal die Polizei über den desorientiert starr in der Gegend Herumstehenden alarmierten.