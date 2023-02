An diesem Samstag liegt der Zeitung das F.A.Z.-Magazin bei – in einer Jubiläumsausgabe zum zehnten Geburtstag.

Schauspieler Elyas M´Barek, der zum Interviewer sagt: „Dieses Thema sagt mir überhaupt nichts, tut mir leid“; Model Larissa Hofmann, die beim Mode-Shooting erfahren muss, dass der Stylist die Schuhe vergessen hat; der ehemalige U-Boot-Kommandant Rudolf Arendt, der als „U-Bahn-Kommandant“ vorgestellt wird: Die Leser des F.A.Z.-Magazins erfreuen sich nicht nur an tollen Geschichten, sondern manchmal auch an Pleiten, Pech und Pannen.

An die schönsten und schrägsten Momente aus der Geschichte des Magazins erinnert die Redaktion in der aktuellen Ausgabe, die an diesem Samstag der F.A.Z. beiliegt (und hier online zu erwerben ist). Denn es ist ein Jubiläums-Heft: Vor zehn Jahren, im Februar 2013, erschien das „neue“ F.A.Z.-Magazin zum ersten Mal – mit Jessica Joffe, der Tochter des „Zeit“-Herausgebers Josef Joffe, auf dem Titel; auch an diesen kleinen Gruß aus Frankfurt nach Hamburg wird im aktuellen Heft erinnert.

In der Februar-Ausgabe – mit Toni Garrn in einer großen Modestrecke und auf dem Titel – erinnern sich die Redakteure außer an Missgeschicke auch an kuriose Geschichten. So ersteigerte eine Volontärin bei einer Nachlassauktion alle Dias und Filme des hessischen Fernsehunterhalters Heinz Schenk. Nach Abdruck einiger Urlaubsfotos aus der Sammlung, die einen Kofferraum füllte, gab das Magazin den fotografischen Nachlass übrigens an Schenks eigentliche Wirkungsstätte zurück, den Hessischen Rundfunk. Dort pflegt man das Erbe des Bembel-Retters womöglich noch besser.

Großes Rechercheprojekt zu Raubkunst

Politisch relevant wurde vor allem das größte Rechercheprojekt. Dafür war F.A.Z.-Redakteurin Maria Wiesner 2017 mit internationalen Kollegen wochenlang auf den Spuren von Raubkunst unterwegs. Im Metropolitan Museum in New York fragte eine ehemalige Kuratorin, warum man sich um ein so langweiliges Thema wie die Benin-Bronzen kümmern solle. In Benin City im heutigen Nigeria fand Wiesner die Antwort: weil die Bronzen von den britischen Kolonialherren entwendet worden waren und nun endlich wieder zurück nach Afrika sollten. Auf die lange Reportage im Magazin folgten eine Welle internationaler Berichterstattung und schließlich nach einem halben Jahrzehnt auch politische Entscheidungen. So gaben Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth vor Weihnachten bei einem Besuch in Nigeria 20 Bronzen an ihren Ursprungsort zurück.

Das Magazin ist ein Kind der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Redakteure aus allen Ressorts wie Timo Frasch (Interviews), Jennifer Wiebking (Mode), Peter-Philipp Schmitt (Design), Bernd Steinle (Reise), Johanna Dürrholz (Popmusik), Jakob Strobel y Serra (Essen) und Daniel Deckers (Wein) schreiben für das Supplement. Anders als der wöchentlich erschienene Vorläufer, der 1999 eingestellt wurde, kommt das Magazin monatlich heraus, immer am zweiten Samstag eines Monats, sowie in einigen Spezialausgaben außer der Reihe. Unter den Cover-Figuren waren Unbekannte wie eine polyamouröse Wohngruppe, ein spanischer Stierkämpfer oder ein Frankfurter Parkoursportler – aber auch Prominente wie Lena Meyer-Landrut, Diane Kruger, Leroy Sané, Will.i.am, Harald Schmidt, Pharrell Williams, Farah Diba, Mark Forster, Mario Götze, Lang Lang, Loredana und Heino. (Alle bisherigen Ausgaben sind hier zu entdecken: www.faz.net/magazin)

Für den Titel der Jubiläumsausgabe hat die Redaktion ein Schwarz-Weiß-Motiv aus der in Berlin aufgenommenen Modestrecke mit Toni Garrn ausgewählt. Das deutsche Topmodel, das nach vielen Jahren in den Vereinigten Staaten nun in der deutschen Hauptstadt lebt, trägt ein eigens von Designer Lutz Huelle gestaltetes T-Shirt. Für die „10“ auf ihrem T-Shirt und für den Titel-Schriftzug wurde bei der Druckerei eine goldene Metallicfarbe bestellt. Im normalen Vierfarbdruck würde das Jubiläums-Gold nicht so schön glänzen.