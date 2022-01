Bei der Ausschreibung des Wettbewerbs hatten Stadt und Land den Bau 2011 zunächst mit 25 Millionen Euro veranschlagt. Nach der Entscheidung für den Entwurf des Büros Burger Rudacs plante man mit 46,9 Millionen Euro. Dann kam eines zum anderen: Verunreinigter Baugrund musste abgetragen werden, Kostensteigerungen schlugen mit noch einmal 7,5 Millionen Euro zu Buche. 60 Millionen Euro sind es jetzt geworden, hinzu kommen noch sieben Millionen Euro für die Erstausstattung, finanziert aus Geldern des Staatstheaters sowie mit Spendengeldern des Freundeskreises der Schule.



Der Bau ist für Stuttgart ein wichtiger Schritt in eine städtebaulich bessere Zukunft. Davon wird man mehr spüren, wenn die von den Terrassen der Cranko-Schule gut einsehbaren Baugruben am Hauptbahnhof in spätestens vier Jahren endlich geschlossen sind und über Teile des neuen Bahnhofsdachs Gras wächst.



Jetzt richten am Nachmittag an der Treppe zum Eingang, der in betoniertem Understatement gehalten ist, abgehetzte Mütter ihren kleinen Mädchen die letzten Strähnen am Dutt: Die „Babys“, wie Matacz sie nennt, Grundschulkinder von sieben Jahren an, sind die Jüngsten der Schule, sie kommen nur am Nachmittag, von einmal bis sechsmal, mit steigendem Alter und größeren Anforderungen. Die Berufsschüler, die Abschlussklassen A und B, sind dann von morgens bis abends in der Ausbildung, ergänzt von Unterricht in Deutsch, Englisch, Sozialkunde, Tanzgeschichte, Musikgeschichte und -theorie, Anatomie und Tanztheorie und sogar Schminken. In einem der Unterrichtsräume werden jetzt erst mal die Corona-Schnelltests abgenommen.