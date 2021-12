Lena Headey im Interview : „In der Schauspielerei ist man auf sich allein gestellt“

Berühmt wurde Lena Headey als Königin in „Game of Thrones“, jetzt spielt sie im neuen Film „Gunpowder Milkshake“ eine Auftragsmörderin. Im Interview erzählt sie, warum sie gerne Actionfilme dreht, aber ungern mit Waffen hantiert.

Lena Headey war 17 Jahre alt, als sie erstmals in einem Kinofilm mitspielte. Sie entschied sich damals, die Schule abzubrechen und alles auf die Schauspielerei zu setzen. Nun, fast dreißig Jahre später, kann die 1973 geborene britische Schauspielerin auf eine Reihe großer Blockbuster zurückblicken – es ist aber vor allem ihre Rolle als Königinregentin Cersei in der Erfolgsserie „Game of Thrones“, die sie weltberühmt machte. In ihrem neuen Film „Gunpowder Milkshake“ spielt sie eine Auftragsmörderin, deren Tochter in ihre Fußstapfen tritt. Wir konnten mir ihr per Video-Telefonat sprechen.

Frau Headey, Ihren neuen Film „Gunpowder Milkshake“ haben Sie im Sommer 2019 in Berlin gedreht. War das Ihr erstes Mal in der deutschen Hauptstadt?