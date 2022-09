Und noch etwas hat dazu beigetragen, Vintage-Mode hollywoodtauglich zu machen. Das Tragen von neuen Designer-Kleidern auf dem roten Teppich und ähnlichen offiziellen Events war zuletzt sowieso nur noch ein gigantischer Marketing-Rummel. Marken vergüteten Prominente teils fürstlich, damit sie ihre alten Entwürfe trugen – es ging und geht also nicht mehr um die Kleider, sondern primär um Geld.



Es geht in diesem Kontext auch nicht darum, die günstigsten Schnäppchen zu machen. Je kostspieliger und exklusiver die Nische, desto besser sieht man auch, wie sich der Luxusbegriff verschiebt: Die Kleider, die in Jones‘ Geschäft Aralda Vintage hängen, sind eben nicht irgendwelche Kleider, sondern Vivienne Westwood 1998, Gianni Versace 1992 oder Comme des Garçons 1997. Sich mit Geld alles kaufen zu können? Das ist passé. Luxus, das bedeutet heute auch: Wissen.



Brynn Jones, die nie eine Modeschule besuchte, hat sich dieses Wissen selbst angeeignet, „mit etlichen Büchern und gefühlten tausend Jahren im Internet“. Über ein Paar Schuhe und wer diese wann und wo trug, kann sie stundenlang fachsimpeln. Das kommt ihr heute zugute.

Sie selbst hat immer davon geträumt, in der Mode zu arbeiten. Jones ist in einer Familie von Mormonen aufgewachsen, „nah an der Kirche“. Als Kind freute sie sich stets auf die Sonntage, wenn sie zum Gottesdienst ihr liebstes Kleid trug, ein schwarzes Samtkleid mit großen Ärmeln und Pailletten. Nach der Schule lebte sie einige Jahre auf Hawaii, modelte dort nebenbei in einer Shopping Mall und kam so erstmals mit Designermode in Berührung. Das Modeln selbst mochte sie nie wirklich. „Aber so konnte ich Dior, Chanel, Versace tragen, all die Designer, die ich mir selbst nie hätte leisten können.“