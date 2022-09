Leith McPherson im Interview : „Frei habe ich nur, wenn ausschließlich Pferde auf dem Drehplan stehen“

Leith McPherson, in der neuen Amazon­Prime-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ waren Sie als Sprachtrainerin dafür zuständig, dem Ensem­ble Elbisch, Zwergisch oder Orkisch beizubringen. Wie wird man Expertin für Sprachen, die es in Wahrheit nicht gibt?

Das hat sich so ergeben, weil verschiedene Aspekte meines beruflichen Werdegangs sich dafür anboten. Einerseits habe ich selbst Schauspielerfahrung und arbeite als Sprach- und Dialektcoach viel am Theater, mit Shakespeare, Lyrik und anderen Formen überhöhter Sprache. Das hilft, wenn man eine Fantasywelt wie diese betritt. Außerdem habe ich einen linguistischen Hintergrund, was es mir leichter gemacht hat, Zugang zu Professor Tolkiens Leidenschaft für Sprache und ihre Wirkung zu finden. Man muss schon ein ziemlicher Sprach-Nerd sein, um sich so detailreich eigene Sprachen auszudenken und ganze Welten um sie herum zu erschaffen. Ein bisschen ticke ich auch so, deswegen verbringe ich so gern Zeit in seinen Gedanken und in Mittelerde.

Wie erweckt man eine Sprache dann vor der Kamera zum Leben, die eigentlich nur in geschriebener Form existiert?

In den Anhängen, die Tolkien den „Herr der Ringe“-Büchern hinzugefügt hat, findet man ziemlich detaillierte Anmerkungen dazu, wie seine Sprachen klingen. Für manche Sprachen mehr als für andere, aber für Elbisch etwa gibt es sogar eine Aus­spracheanleitung, in der er beschreibt, welche Silben betont werden und welche nicht. Man bekommt da auch einen ziemlich gu­ten Einblick in den gedanklichen Entstehungsprozess der Sprache. Und wie mit vielen Aspekten des Tolkien’schen Werks haben sich auch mit den Sprachen zahlreiche Menschen intensiv auseinandergesetzt und dazu geforscht, weswegen ich viel Ma­terial habe, auf das ich in meiner Arbeit bauen kann.

Einfach was ausdenken geht nicht?

Nein, das läuft tatsächlich nach recht klaren Vorgaben und Regeln. Die Dialoge der Drehbuchautoren werden von Übersetzern, die von Tolkiens Nachlassverwaltung autorisiert wurden, ins Elbische oder in andere Sprachen übertragen. Sie haben Zu­griff auf wirklich alles, was Tolkien ge­schrieben hat, teilweise hat niemand sonst das je zu Gesicht bekommen. Manchmal gibt es auch Fälle, in denen die Experten etwa zu dem Schluss kommen, dass ein Satz im Drehbuch so nie von einem Elben gesagt werden würde.

Und wie kommen sie zu dem Schluss?

Weil Tolkien sonst das entsprechende Vo­kabular aufgeschrieben hätte. Es hat schon seinen Grund, dass es auf Elbisch keine Schimpfworte gibt. In solchen Fällen arbeiten alle zusammen daran, eine Lösung zu finden. Am Schluss liegt es dann an mir, den Schauspielerinnen und Schauspielern dabei zu helfen, sich in dieser Sprache wohlzufühlen und die Sätze so selbstbewusst auszusprechen, als sei es ihre eigene. Das ist aufwendig genug, deswegen bin ich froh, mir nicht auch noch selbst irgendwas ausdenken zu müssen.

Sie hatten die gleiche Aufgabe schon bei der „Hobbit“-Trilogie von Peter Jackson. Sind Sie bei Ihrer Rückkehr nach Mittel­erde ähnlich vorgegangen?