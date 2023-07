Fürstin, der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß ist ausgerechnet gestorben, als er mit Ihrem Mann auf die Jagd gehen wollte. Waren Sie dabei?

Ich war dabei.

Sie selbst jagen?



Ja, aber erst seit ein paar Jahren. Ich habe davor immer nur auf Tontauben geschossen. Dann hat man mich nach Spanien eingeladen, um auf echte Vögel zu schießen. Da hab‘ ich gedacht, oh, das macht aber Spaß.



Die armen Vögel!



Die haben ja eine Chance. Die sind wahnsinnig weit weg. Und wissen genau, was passiert. Die kriegt man kaum.



Haben Sie sich auch schon an größeren Tieren versucht?



Nein, nein. Ich wollte gerne in Afrika jagen, aber ich trau‘ mich nicht. Weil es so gefährlich ist. Ich habe zwei Freunde verloren bei der Jagd. Sie hatten auf einen Wasserbüffel geschossen. Ein altes Tier, das sich von der Herde entfernt hatte. Der Büffel lag reglos auf dem Boden, sie gingen hin. In dem Moment bäumt er sich auf und schlitzt ihnen den Bauch auf.



Ihr Vater war Jäger.



In den Sechzigerjahren haben wir länger in Somalia gelebt. Mein Vater, ein Journalist, hat den Job bei der Deutschen Welle dort nur angenommen, weil er jagen wollte. Er hätte sich das sonst nie leisten können. Meine Familie aus dem Geschlecht Schönburg-Glauchau hatte ja alles verloren nach dem Krieg, an die Kommunisten.