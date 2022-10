„Links oben, das war der erste Punk, den ich je fotografiert habe, und das kam so: Ich wollte die ‚Rote Kuh‘ hier in Hannover fotografieren, das war morgens um zehn, halb elf. Da ging die Tür auf – und auf einmal kamen da zwei Punks raus. Die sahen aus, wie sie aussehen mussten, bisschen angemalt, wilde Haare, Zigaretten. Ich dachte mir: Wenn nicht jetzt, dann nie! Ich hab‘wirklich alles an Kraft und Energie zusammengenommen, mein Herz ging rabumm, rabumm, rabumm. Aus heutiger Sicht finde ich das total lustig. Aber damals waren Punks für mich etwas Fremdes. Und wegen meiner Glasknochen war ich immer sehr vorsichtig. Ich hab‘ sie also angesprochen. ‚Kann ich von euch ein paar Bilder machen?‘ Und er sagte: ‚Ey, Alter, weißte! So geil sind wir doch auch nicht. Aber weißte was? Du machst’n paar Bilder, dann gehen wir aber noch mal rein und trinken ein Bier zusammen – und das bezahlst du!‘ So einfach ist es dann gewesen. Ich hab‘ die Bilder gemacht, wenig später saßen wir, morgens um zehn, in der Kneipe. Der Punk, das erfuhr ich, hieß Crazy Baby Doc. Er hatte auch mal die Namen ‚Schwanz kannsss‘, ‚Little Baby Doc‘, ‚Doc‘. Ich hab‘ ihnen dann angeboten, dass sie Abzüge bekommen. Doc meinte: ‚Ich hol‘ die bei dir ab, dann weiß ich, dass ich die auch kriege.‘ Er hat mich dann mit zu einem Konzert genommen, ein paar Wochen später. Ich hatte Angst um mein Leben und Angst um meine Kamera. Aber von da an war ich dabei. Doc gibt’s immer noch, er ist Künstler unter dem Namen Art D.Sade, wir haben gestern Abend noch telefoniert. Und ich habe als Vorbereitung für sein nächstes Konzert Aufnahmen von ihm gemacht.“

„Kerry habe ich 1979 in einem unabhängigen Jugendzentrum an der Kornstraße kennengelernt. Sie gehörte zur Punkszene und hat in einem Musikverlag gearbeitet. Wenn Bands in Hannover gespielt haben, hat sie die betreut. Und Kerry hatte eine Boutique, die hieß Xentrix. Sie flog nach London, kaufte dort die Punkgarderobe ein, zum Beispiel Doc Martens und Fred Perry, Gummi, Leder, Plastik. Und in Hannover verkaufte sie das dann. Einen Plattenladen führte sie zwischendurch auch. Das mit der Knarre – das ist ein Geheimnis, das ich bis heute nicht lüften konnte. Ich hab‘ ja mit Blitz fotografiert, und die Schreckschusspistole, die Kerry immer dabei hatte, hab‘ ich erst später in der Dunkelkammer gesehen. Kerry meinte immer, sich mit der Schreckschusswaffe beschützen zu müssen. Eine nette, freundliche, abgedrehte und bis zum heutigen Tag liebevolle Freundin für mich. Sie lebt heute auf Fuerteventura, weil sie von ihrer Rente hier nicht leben kann – sie hatte ja einen eher unsteten Lebenswandel. Dort lässt sie es sich gutgehen.“ (Bild oben rechts)