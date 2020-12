Zwei Erbsensuppen-Rezepte : Ein Gericht, zwei Gesichter

Gute Zutaten – gute Suppe: Verwenden Sie erstklassiges Suppengemüse, am besten Biogemüse. Das hilft gleich doppelt: Wird es vorher gut gewaschen, ergeben die Abschnitte und Schalen einen Gratisgemüsefond, alles andere ist die Substanz Ihrer Suppe. Die Größe der Stücke ist Ihre Entscheidung, ob mundgerecht, klein gewürfelt, am Ende gestampft oder mit dem Schneidstab cremig püriert.

Die Deftige

Nehmen Sie ein gutes Pfund Suppengemüse Ihrer Wahl: Lauch, Möhren, Sellerie sind das Mindeste, eine Zwiebel ist sowieso im Haus, eine Pastinake, ein Stückchen Blumenkohl, war da nicht noch ein Lorbeerblatt, ein paar Pfefferkörner, etwas Piment, ein, zwei Nelken oder weiteres. Schneiden Sie das Gemüse in Stücke und rösten Sie alles kräftig in einem mittleren Kochtopf, oder besser einem Dampfdrucktopf, in etwas Speiseöl an. Es darf richtig schmurgeln und leicht anbrennen, die Röstaromen sind entscheidend.