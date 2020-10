Nach der Abschaffung der Sklaverei und mit dem Einsetzen der Great Migration, der großen Wanderbewegung ehemaliger Sklaven in andere Teile des Landes, verbreiteten sich die Gerichte des Südens weiter und vermengten sich mit neuen Einflüssen. Heute sind sie allerorts Teil der amerikanischen Kultur. Der Einfluss der Afroamerikaner auf die Küche des Südens wurde jedoch lange unterschätzt.

Als Johnson begann, die vielen Spuren der afrikanischen Diaspora in seinen Gerichten zu verewigen, war er damit zunächst einer von sehr wenigen. 2010 trifft der frisch gebackene Gastro-Absolvent auf seinen Mentor, den Gastro-Unternehmer Alexander Smalls, damals einer der Ersten in New York, die sich auf afrikanische Wurzeln besinnen. In Harlem, einem der Epizentren afroamerikanischen Lebens, gibt er Johnson den ersten Job als Küchenchef im Cecil und dem Jazz-Club Minton’s, in beiden kocht er, was er selbst „pan-afrikanische Küche“ oder „Haute-Soul-Food“ nennt. Zwischenzeitlich wechselt Johnson ins schicke „Henry“ in Manhattan, bevor er heute mit „Field Trip“, einem Fast-Casual-Reisrestaurant, seine Geschichte in Harlem weitererzählt.

Anderswo, in Seattle, kreiert Edouardo Jordan in seinem Restaurant „Junebaby“ Speisen rund um seine eigenen afroamerikanischen Wurzeln. Mit Hilfe einer Kickstarter-Kampagne eröffnete er hier 2016 sein erstes eigenes Restaurant „Salare“, wo er bereits französisches und italienisches Handwerk mit Einflüssen aus den Südstaaten paarte. 2017 folgte die Eröffnung von „Junebaby“ ein paar Häuser weiter als „Testament der Südstaatenküche“, so Jordan, und zwar der schwarzen.