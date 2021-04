Aktualisiert am

Pesto, Pasta oder Rührei : Zehn Tipps, was Sie mit Bärlauch anstellen können

In Gärten, Wäldern und auf dem Wochenmarkt: Überall lockt frischer Bärlauch. Wir haben Tipps und Rezepte rund um das Superkraut zusammengetragen.

Die Saison startet im März und geht bis in den Mai. Und tatsächlich ist alles vom Bärlauch essbar: Blätter, Stiele, sogar die Knospen und Blüten. Geschmack und Aromatik der Blätter sind vor der Blütezeit besonders intensiv – aber auch mit Blüte sind die Blätter noch zu verarbeiten. Aufpassen heißt es bei der Ernte im Freien und im Wald: Maiglöckchen und Herbstzeitlose sehen verblüffend ähnlich aus, sind im Gegensatz zum Bärlauch allerdings giftig.

Wer ganz sicher gehen möchte, kauft Bärlauch auf dem Wochenmarkt oder pflanzt sich für das nächste Jahr eigene Pflanzen auf dem Balkon oder im Garten an. In der Küche gilt Vorsicht beim Erhitzen: Durch Wärme verändert Bärlauch Geschmack und Aromatik. Das ist nicht schädlich, führt aber zu geschmacklich anderen Ergebnissen. Für Pasta oder Risotto gilt daher: Die frischen Blätter oder das Pesto erst unmittelbar vor dem Servieren unterheben und nur kurz erwärmen – so glänzt der Bärlauch mit seinem wunderbar frisch-würzigen Geschmack.