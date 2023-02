Dieser Text ist ein Stückchen Diplomatie – darum auch gar nicht so leicht. Es ist ein Text, über den mein Chef vorher sagte: „Eigentlich stehen wir als Zeitungsleute dem Wörtchen ‚Ich‘ ja skeptisch gegenüber – aber hier geht es nicht ohne.“ Ich sehe das naturgemäß anders, immerhin gehöre ich zur Ober-Ich-Generation schlechthin (Millennials), außerdem gab’s im Text davor, um den es hier auch geht, auch schon ein „Ich“, ganz ohne Not.

Aber einmal zurückgespult: Ob ich auf die Einladung aus der vergangenen Woche noch antworten möchte, heißt es in einer Mail der italienischen Botschaft an mich. Darunter ein offiziell ausschauendes Siegel, wenn so was per Mail überhaupt offiziell aussehen kann, und eine Einladung zu einer „Evening Reception“ in der Botschaft in Berlin. Der italienische Minister für Landwirtschaft kommt auch. Kann das echt sein? Ist das ein Fake? Vage antworte ich: „Könnte ich es mir noch überlegen?“ Die Antwort: „Ja, aber nicht allzu lang.“ Eine Person darf ich mitbringen.

Ich bin dann ohnehin in Berlin und rufe kurzerhand in der Botschaft an. Die Nummer stellt sich als echt heraus, ebenso die Einladung. Aber: Warum ich? Zuletzt habe ich über die schönen Seiten des Lebens geschrieben, als Gesell­schafts­redakteurin berühre ich auch mal die dunklen, aber mit Landwirtschaft habe ich eigentlich nicht allzu viel am Hut. „Eine Verwechslung?“ Am anderen Ende der Leitung räuspert sich eine freundliche Frau und sagt mit leichtem italienischen Akzent: „Wir haben Ihren Artikel gelesen. Frau Dürrholz, unsere Panettone schmeckt nicht wie Schaumgummi!“

Ich halte es nicht für angebracht, sie zu korrigieren (eigentlich schrieb ich ja, dass Panettone wie abgelaufener Schaumstoff schmeckt, aber na ja). „Vielleicht können wir Sie umstimmen“, sagt die nette Frau. Der Minister für Landwirtschaft, stellt sich heraus, ist nämlich auch der Minister für „Ernährungssouveränität“. Mir ist das alles so peinlich, dass ich im Laufe des Zwei-Minuten-Gesprächs gleich mehrmals beteure, dass ich Italien liebe und italienisches Essen sowieso und dass wir wahnsinnig italophil sind in unserer Redaktion. „Aber Sie nicht, oder?“, fragt die Frau und lacht. „Ich liebe Italien“, sage ich wieder. Aber das reicht nicht. Es ist klar: Ich muss in die Botschaft und vermitteln. Ich habe nicht nur die Panettone-Bubble erzürnt, sondern halb Italien.

Essen ist emotional aufgeladen – ein Weihnachtskuchen erst recht

Und das kam so: Ich hatte vor Weihnachten eine recht harmlose kleine Glosse über einen harmlosen kleinen Kuchen namens Panettone veröffentlicht. Klar, Essen ist emotional aufgeladen, traditionelles Essen wie ein Weihnachtskuchen sowieso, doch mehr als ein bisschen Spaß sollte dieser Text nicht sein. Doch die wenigen Zeilen haben die Gemüter erregt, anders kann man es wohl nicht sagen. Selbst in der Redaktion geriet man aneinander, manche Kollegen sprechen nur noch vom „Konfliktgebäck“. Als ich am Tag nach Erscheinen Twitter öffnete, schwante mir Unheil. „Panettone“ stand da ganz oben in den Trends. Was hatte ich nur getan?, dachte ich, etwas überdramatisierend. Auf Instagram sah es nicht besser aus. Da hatten schon ein paar Trolle begonnen, all meine Bilder mit Kommentaren zu meinem Aussehen zu versehen und mir anzügliche Nachrichten zu schicken, ein paar Drohungen waren auch dabei, aber natürlich hauptsächlich Beleidigungen hinsichtlich meiner Kompetenz (Als was eigentlich? Als Panettone-Verkosterin?). Ich stellte mein Profil auf „privat“ und ging zur Arbeit.