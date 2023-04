Zur Reisnudelsuppe liefert Linh gleich zwei Lebensweisheiten gratis dazu. Sie hat ihre Gruppe, Touristen auf Street-Food-Tour, an eine Gasse in Hanois Altstadt gelotst. Man sitzt auf blauen Plastikhöckerchen, die Knie kleben fast unterm Kinn, es dampft aus Schüsseln, und in einem Blechtopf stecken um die 100 Holzstäbchen.

Anna-Lena Niemann Redakteurin im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Aber, und hier kommt Weisheit Nummer eins, nur Anfänger ziehen sich blind das erstbeste Paar des oft nur mäßig gespülten Bestecks heraus. Linh sagt: „Nur Stäbchen nehmen, deren Spitzen nach oben zeigen.“ Wer weiß, was sich auf dem Boden des Blechtopfs so angesammelt hat. Dann guckt sie in die Runde. Ihre Europäer sehen aus, als wäre es ihnen ein bisschen peinlich, dass sie die Stäbchen nun unter ihren professionellen Augen benutzen sollen, was Anlass für Rat Nummer zwei ist: „Keine Sorge“, sagt die junge Vietnamesin, „solange ihr das Essen in den Mund bekommt, haltet ihr die Stäbchen schon richtig.“

So ein pragmatischer Umgang steht dem filigranen Essbesteck gut an. Denn in anderer Hinsicht ist es komplexer, als es seine einfache Form erahnen lässt. Stäbchen ist nicht gleich Stäbchen, bestimmte Regionen pflegen eigene Vorlieben,Traditionen, Etiketten. Und wer einmal gelernt hat, wie in Handarbeit aus einem blassen Holzstab ein makelloses Paar Essstäbchen wird, kann ohnehin nur demütig werden.

Stäbchen statt Möbel

Um das zu verstehen, geht es vom trubeligen Hanoi ins beschauliche Hofheim am Taunus. Vor den Toren Frankfurts fertigt eine kleine Schreinerei Manufakturstäbchen – seit Clemens Müller, Schreinermeister, seiner sushibegeisterten Frau, Schreinermeisterin, ein Paar zum Geburtstag entwarf. Die Müllers hatten einige Jahre zuvor schon begonnen, die Möbelproduktion zugunsten von Küchenbrettern aus edlen Hölzern zurückzustellen. Stäbchen passten da ins Repertoire.

Aktuell kann es davon gar nicht genug geben. „Die Stäbchen sind häufiger nachgefragt, als wir produzieren können“, sagt Clemens Müller. Der Onlineshop ihrer Marke Schneidholz ist Anfang März noch leergefegt, auch wenn in der Werkstatt schon eine Kiste mit Rohlingen parat steht. Um trotzdem zeigen zu können, wie so ein Manufakturstäbchen aussieht und vor allem, wie es sich anfühlt, hat Müller die private Küchenschublade ausgeräumt.

Auf einer Werkbank hat er die Stäbchen ausgebreitet, viereckig oder achtkantig geschliffene Modelle nach japanischem Vorbild, also etwa 25 Zentimeter lang und mit dünner, runder Spitze. Eine Besonderheit liegt im Griff, in den eine feine Inbusschraube eingedreht ist. In der zu jedem Paar gehörenden Ablage ist wiederum ein Magnet versteckt, sodass die Stäbchen sauber über der Tischplatte schweben können.

Gefertigt sind sie aus Buche, Walnuss und Birnenbaum, Ahorn oder Ebenholz. Ein Modell hat beides, hellen Ahorn und schwarzes Ebenholz. Müller hat dazu millimetergenau austarierte Furnierschichten mit Epoxidharz verbunden, die sich in feinen Streifen von Spitze zu Griffende ziehen. Sie müssen so genau gearbeitet sein, damit es später keine Spannungen im Holz gibt. Ohnehin ist nicht jedes Stück Holz geeignet, sehr hart müsse es sein, dazu bruchfest. Die Maserung müsse schnurgerade verlaufen, sagt der Schreiner. „Das ist fast wie die Arbeit eines Diamantschleifers. Man braucht viel Gespür, wenn man das mit den Händen erschaffen muss.“

Müllers Stäbchen haben wenig mit dem zu tun, was in Imbissen, Restaurants oder Tüten mit Lieferessen zum Einsatz kommt. Am Griffende zu einem kleinen Block verbunden, müssen die hellen Wegwerfstäbchen erst entzweit werden. Nicht immer klappt das splitterfrei – und nie ohne wenigstens ein bisschen Zerstörungswut. Doch seinen Siegeszug verdankt das Einwegbesteck indirekt auch den Blechtöpfen, vor denen Linh in Hanoi noch gewarnt hatte: Es verspricht hygienische Mahlzeiten. Ein ungebrochenes Stäbchenpaar ist ein unbenutztes Stäbchenpaar – das zieht nicht erst seit der Corona-Pandemie.