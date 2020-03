Baguette in Frankreich : Ein Kulturgut zerkrümelt

Noch ein französischer Mythos bricht zusammen. „Ja, vor 200 Jahren war es zweifellos so, dass in Frankreich das beste Brot der Welt gebacken wurde“, sagt Steven L. Kaplan. Doch inzwischen sei die gallische Brotkultur bedroht – und die Franzosen wollten es nicht wahrhaben. Deshalb hat er ein Buch geschrieben, eine Liebeserklärung und ein Alarmschrei zugleich mit dem Titel einer Fürbitte: „Pour le pain“ (Fayard).

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton. F.A.Z.

Als Student kam der 1943 in Brooklyn geborene Kaplan nach Paris. Das erste Geschäft, das der hungrige Amerikaner auf französischem Boden betrat, war ausgerechnet die berühmte Boulangerie Poilâne in der Rue du Cherche-Midi. Stumm zeigte Kaplan mit dem Finger auf ein „pain bâtard“. In einer Epicerie kaufte er dazu ein Stück Käse und eine Flasche Rotwein, setzte sich im Jardin du Luxembourg auf einen Stuhl – wofür er einem grimmigen Alten einen Sou geben musste. Doch was er dann erlebte, sagt er, „war ein Schock, ein sinnliches Beben“. Wenn er vom Duft des Brots erzählt, den Aromen von Haselnuss und Aprikose, die sich beim Kauen entfalteten und im Abgang veränderten, denkt man an einen Weinkenner und die Madeleines von Marcel Proust. „So etwas“, sagt Kaplan rückblickend, habe er noch nie erlebt. Er sollte dem Brot sein Leben widmen.