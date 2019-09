Weinflaschen : Die Größe des feinen Unterschieds

Der Dreiviertelliter ist im Weinhandel das Maß der Dinge. Nur ein Bruchteil des Sortiments widmet sich abweichenden Flaschengrößen. Dennoch hält man an ihnen fest, weil sie für bestimmte Käufergruppen wichtig sind. Weinhändler verraten, wer die Normabweichler sind.

Flaschen mit drei Litern und mehr sind die absoluten Raritäten im Weinhandel. Zu viel, zu unhandlich. Und zu teuer. Im Unterschied zu anderen Produkten gibt es hier nämlich keinen Rabatt, je größer das Gebinde ist. Im Gegenteil: je seltener die Flaschengröße, desto höher der Preis. „Bei den ganz großen Flaschen spielt der Bling-Bling-Faktor oft eine große Rolle“, sagt Andreas Brensing vom „Kölner Weinkeller“. Große Party, große Flasche, lautet hierbei häufig das Motto: „Nicht umsonst gibt es so viele Big-Bottle-Partys.“ Karl Richter von der „Weinzeche“ in Essen formuliert es nur etwas anders: „Repräsentation“ sei eines der Hauptmotive bei den üppigen Flaschengrößen, die biblische Namen wie „Jeroboam“, „Methusalem“ oder „Nebukadnezar“ tragen. Sprich: Sie passen zu Jubiläen und Geburtstagen, bei denen man etwas hermachen möchte.

Mit Magnumflaschen für mehr Spaß und eine bessere Reife

Die Eineinhalbliterflasche ist noch die gängigste Übergröße. Sie hört auf den lässigen Namen „Magnum“. Die Hedonisten stellen eine wichtige Käufergruppe. Genießen und Spaß haben, lautet ihre Devise. Und da sieht eine große Flasche auf dem Tisch einfach besser aus als zwei normale, findet Brensing.

Distinktion ist ein weiteres Motiv dieser Käufergruppe. Dabei gibt es verschiedene Ausprägungen. Zum einen sind da die Sammler und Liebhaber. Sie betonen, dass der Wein in größeren Gebinden langsamer und besser reife; gleichwohl spielt eine Rolle, dass man sich von anderen abhebt. „Magnumflaschen sind eben auch rarer“, sagt Richter. Zum anderen sind da die gehobenen Traditionalisten. Sie kaufen eine Magnum Châteauneuf-du-Pape bei der Geburt des Enkels und legen sie für später in den Keller, so der Händler.

Aber auch für das weniger langfristige Geschenk eignet sich die große Größe, um Abstand zur Masse zu schaffen. Eine Magnum, womöglich in der Holzschatulle, sieht nicht nur besser aus als eine Standardflasche: „Die wird auch als etwas Besonderes wahrgenommen, und der Beschenkte vergisst nicht, wer ihm das geschenkt hat“, sagt Brensing. Ein paar Kunden kauften auch hochwertigen Wein in Magnumflaschen in der Hoffnung auf Wertsteigerung, so Richter.

In der Literflasche wird Wein zum Lebensmittel

Die sogenannten halben Flaschen dagegen sind etwas für den Kopfmenschen. Er benutzt die 375-Milliliter-Gebinde entweder zur Selbstdisziplinierung. „Wenn leer, dann leer“, umreißt ein Weinhändler diese Motivation. Oder aber der Partner trinkt gar keinen Wein oder einen anderen Weintyp, sagt Alice Karstensen von der Dresdner Weinhandlung „Edelrausch“. Häufig griffen ältere Kunden zu den kleinen Flaschen, so Brensing: „Rausrechnen muss man dabei allerdings die edelsüßen Weine wie Beerenauslesen, die es quasi nur in halben Flaschen gibt.“

In mehrerer Hinsicht aus dem Rahmen fällt dagegen die Literflasche. Sie ist nicht nur eine andere Verpackungsgröße, sondern in sie füllt der Winzer auch anderen Wein. „Unkompliziert, mit wenig Trinkwiderstand“, charakterisiert Brensing diesen. „Das kaufen aber nicht die Geiz-ist-geil-Kunden“, sagt Karstensen. Denn die gingen ohnehin nicht in den Fachhandel. Die Literpulle würde vielmehr für den alltäglichen Genuss gekauft: „Praktisch, mit Schraubverschluss, das kann man über drei bis vier Tage trinken.“ Brensing ergänzt: „Die Literware sieht der Kunde vor allem als Lebensmittel.“

Und was ist mit dem Piccolo? Er fristet im Weinfachhandel eher ein Nischendasein. Allerdings seien die 0,2-Liter-Sektflaschen „nicht nur etwas für ältere Damen“, schränkt Karstensen ein gängiges Vorurteil ein. Der Piccolo-Käufer, so scheint es, ist oft einfach ein Pragmatiker: „Das geht als Mitbringsel oder um sich damit an die Elbe zu setzen.“ Deshalb hätten sie im Laden auch bereits gekühlte Kleinflaschen vorrätig. Natürlich weiß der Pragmatiker auch, dass die Kohlensäure bei angebrochenen großen Flaschen irgendwann verfliegt. Besonders schade ist das bei hochwertigen Schaumweinen: „Deshalb kauft auch die Gastronomie bei uns gerne Champagner in Piccolo-Größen.“ Eigentlich ziemlich praktisch.