Die meisten waren overdressed neben den dampfenden Töpfen. Aber es kommt ja auf die Stimmung an. Wenn nur alle Köche so gut gelaunt wären wie diese Frauen, die sangen und lachten! Nebenbei haben wir was gelernt in Italien: Büffelmozzarella isst der Kenner nicht mit Olivenöl, Parmigiano gibt es nie genug, und von Tiramisu bestellt man gleich mehrere Portionen und bringt sie Freunden mit. So haben nicht nur wir etwas davon.