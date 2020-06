Winzer mit großem Talent : Der Visionär und der Feierabendwinzer

Die Geschichte der Kunstkritik – ob auf dem Feld der Literatur, der Musik oder auch des Weins – ist voll von Kadavern von Eintagsfliegen: die keinen Bestand oder Dauer haben. Dabei begleitet den Chronisten, wann immer er einen neuen Namen ins Spiel der außergewöhnlichen Leistungen bringt, doch die Hoffnung, diese Leistung möge bitte nicht einmalig gewesen sein, sondern ein früher Nachweis eines großen Talents.

Letztes Jahr um diese Zeit empfahl ich Ihnen, Carsten Saalwächter aus Ingelheim am Rhein zu besuchen oder zumindest einen seiner Burgunder oder den Silvaner von Alten Reben zu probieren. Ich hatte Saalwächter bei einem seiner Lehrmeister, Hanspeter Ziereisen im Markgräflerland, bei einem mitternächtlichen Gelage kennengelernt. Kurze Zeit später besuchte ich den heute 27-Jährigen und war beeindruckt von seinen winzerischen Fähigkeiten, seinen Visionen und den Projekten, die er bereits in Angriff genommen hatte. Die Ergebnisse mussten noch auf sich warten lassen, aber: Guter Wein braucht eben Weile.

Eine heranwachsende Ikone

Nun hat Saalwächter mit dem 2018er Silvaner Grauer Stein einen Wein vorgelegt, der mit zum Besten zählt, was ich in 20 Jahren von dieser einst viel weiter verbreiteten Rebsorte probiert habe, und der auch keinen Vergleich mit viel teureren französischen Burgundern zu scheuen braucht. Ausgebaut hat Saalwächter seinen von 48-jährigen Reben stammenden weißen Spitzenwein wie einen Grand Cru aus Burgund: die früh, aber reif gelesenen Trauben mit einer Spindelpresse über anderthalb Tage lang gepresst, den ablaufenden Most mit natürlichen Hefen vergoren und dann für anderthalb Jahre ins 450-Liter-Fass.

Mit Brioche und Feuersteinnoten im Bouquet ist dies ein vollmundiger, frischer und seidiger Silvaner mit großer Komplexität, Präzision und Finesse. Er versprüht Energie und Feinheit, und das lange Hefelager verleiht ihm vornehme Eleganz. Das ist kein fruchtig-„leckerer“ Silvaner, sondern ein großer, nachhaltig strukturierter Weißwein für Fischgerichte aus der Sterneküche. Er ist rar (562 Flaschen) und kostet angemessene 55 bis 57 Euro (gute-weine.de, viniculture.de). Das ist viel Geld, aber man erhält dafür das Niveau großer französischer Burgunder.

Saalwächter ist also keine Eintagsfliege, sondern eine heranwachsende Ikone der jungen Winzergeneration. Das beweist auch der 2018er Weisser Burgunder (21,50 Euro). Einem Chablis 1er Cru ebenbürtig, ist dieser elegante Wein ungeheuer klar, präzise und nervig, mit mineralischer Dramatik und dem Ausdruck 30-jähriger Reben auf den Kalkböden des exponierten Steinackers.

Hoffentlich ebenfalls keine Eintagsfliege ist Markus Heeb aus dem weinfernen Siegen, wobei seine Sache wackeliger scheint. Mit 45 Lenzen könnte Heeb zwar Saalwächters Vater sein, aber in Sachen Weinbau ist der Autodidakt ein Anfänger. Im Hauptberuf Klarinettist der Philharmonie Südwestfalen, praktiziert er seit 2007, wann immer er frei hat, auf Weingütern in Deutschland und Italien. Als er 2013 zu Daniel Vollenweider an die Mosel kam, war es um ihn geschehen. Gleich im nächsten Jahr bewirtschaftete er eine 1400 Quadratmeter große Riesling-Parzelle im kühleren Teil der Wolfer Goldgrube bei Traben-Trarbach und baute seinen Wein bei Vollenweider aus.

Der 2018er (18 Euro über Tel. 01 72/2 60 27 84) ist tief und intensiv, gleichwohl aber frisch und steinig im Bouquet. Kraftvoll und komplex im Mund, mit kristalliner Finesse und fester, spannungsreicher Struktur. Der Wein ist so gut, dass Vollenweider die Parzelle nun wieder selbst bewirtschaftet. Heeb fand ein etwas kleineres Stück moselaufwärts im Enkircher Herrenberg. Die Premiere in Form der 2019er Auslese (20 Euro) ist ein leichter, fruchtiger, pikant-würziger Weltklasseriesling mit delikater Süße, viel Spannung, Eleganz und Finesse. In New York werden Heebs Weine bereits verehrt. Was noch fehlt, ist ein Weingut.