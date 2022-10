Weinlese in Frankreich : Wie ich meinen eigenen Champagner pflückte

Meinen ersten Schluck Champagner habe ich während des Frankreichaustauschs in der achten Klasse getrunken. Die Partnerstadt meiner Schule befand sich in Gueux, einem von Wein­bergen umgebenen Ort im Herzen der historischen Provinz Champagne.

Natürlich gehörte der Besuch einer Kellerei zum Sightseeing-Programm. Ich war überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit wir alle ein Probierglas in die Hand gedrückt bekamen. Was Alkohol betraf, waren meine Eltern – so liberal sie sonst waren – ziemlich streng. Daher genoss ich diesen Moment. Genauer: mehr das erwachsene Gefühl als den Geschmack des Champagners selbst.

Wenn ich mich, später, mit Freundinnen (heimlich) zum Vorglühen traf, tranken wir zuckrige Cocktails und klebrigen Sekt. Champagner hatte ich als bitter und irgendwie muffig in Erinnerung. Es dauerte, bis ich den fein-herben Geschmack zu schätzen lernte. Heute, viele Jahre später, mag ich den französischen Schaumwein viel lieber als sein deutsches und italienisches Pendant, die mir oft zu süß sind.

Voriges Jahr zu Silvester dann klebte ich das Bild eines Weinbergs auf mein VisionBoard (Visualisiere deine Träume, damit sie wahr werden!), das ich alljährlich mit einer Freundin bastele. Warum? Ich liebe gutes Essen, will wissen, wo Lebensmittel herkommen. Einen Kontakt für meine Vision hatte ich bereits: ein familiengeführtes Champagnergut in Gyé-sur-Seine, das ich im Vorjahr auf der Heimreise aus der Bretagne entdeckt hatte.

Mitte August bekam ich die erhoffte Mail: Die Ernte starte Anfang September, ob ich immer noch Interesse hätte? Ein knappes Jahr später also mein zweiter Besuch in Gyé-sur-Seine: kaum 500 Einwohner, 60 Winzer, 15 Keller. Dass die Menschen in dieser Region vom Champagner leben, ist kaum zu übersehen. Die Straße führt vorbei an einem riesigen steinernen Korken, gefolgt von einer meterhohen Champagnerflasche.

Renoir fand hier seine zweite Heimat

Gyé-sur-Seine selbst kündigt sich mit einer Steintafel in Form einer Champagnerflöte an. Auf dem Hauptplatz steht eine historische Traubenpresse. Außenrum Kirche, Rathaus und Épicerie, das einzige Geschäft des Ortes. Die steingemauerten Häuser, die gemütlich dahinfließende ­Seine, die umliegenden Weinberge – kein Wunder, dass der Maler Auguste Renoir im Nachbardorf seine zweite Heimat und ungezählte Motive fand.

Auch das Anwesen der Familie sieht aus, als wäre es einem impressionistischen Gemälde entsprungen. Ein Château mit schmiedeeisernen Balkongittern und verwitterten Fensterläden. Als ich ankomme, ist Hausherrin Véro­nique, eine Frau Anfang 60, gerade in der Küche zugange, die neben dem Haupthaus in einem flachen Anbau liegt. Die langen Tische sind bereits fürs Abendessen gedeckt. Sie begrüßt mich wie eine alte Freundin – obwohl wir uns erst einmal, noch dazu vor einem Jahr, gesehen haben. Da ich wegen privater Termine nicht die gesamten acht Tage, sondern nur die Hälfte der Zeit bleiben kann, hat sie mich nicht bei den anderen Helfern einquartiert, die in Dachzimmern über der Küche schlafen. Ich komme bei ihrer Tochter und deren Familie in der ehemaligen Scheune unter, die sie zum stylishen Loft umgebaut haben.