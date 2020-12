Wein-Tipps für Weihnachten : Auf denn zum Feste

Nur weil wir dieses Weihnachten nicht in großer Runde feiern können, müssen wir auf den edlen Tropfen nicht verzichten. Ein paar Genuss-Tipps für die bevorstehenden Tage in der Kolumne Reiner Wein.

Stellen Sie sich vor, es ist Weihnachten, und niemand geht hin. Oder geht, aber darf nicht singen. Das Unvorstellbare – die stille Heilige Nacht – steht tatsächlich vor der Tür. Und dahinter trifft sich die Kernfamilie, wenn überhaupt.

Das muss, verzeihen Sie, so übel nicht sein, sondern öffnet hoffentlich Gelegenheiten zu neuen Begegnungen auf unbekannten Ebenen. Ich bin zwar kein Therapeut, aber: Lassen Sie die Handys aus und den Korkenzieher geöffnet, denn Freundinnen und Freunde befinden sich ja ebenfalls in der Stille. Ich eile derweil in den Keller und schleppe hoch, was meine Arme tragen können.