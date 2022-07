Kolumne Reiner Wein : Große Weine aus Südfrankreich

Die Domaine de l’Horizon ist ein bemerkenswertes Weingut in Calce, etwa 20 Minuten nordwestlich von Perpignan nahe der spanischen Grenze. Dank Winzern wie Gérard Gauby, Tom Lubbe (Matassa), Jean-Philippe Padié, Olivier Pithon und dem Ulmer Thomas Teibert von eben besagter Domaine de l’Horizon genießt der Ort einen ausgezeichneten Ruf bei den Sommeliers der großen Städte. Allen voran in Berlin und Paris, aber auch: in Oldenburg, einem der bedeutendsten Umschlagplätze für Horizon weltweit; wir kommen darauf zurück. Die Weißweine von Horizon sind von großer Klarheit, immenser Frische und mineralischer Dramatik, aber auch von einer Finesse und Eleganz, die, zumal in Südfrankreich, ihresgleichen sucht. Wer wissen möchte, wie Mineralität im Wein schmeckt, sollte einen Domaine de l’Horizon Blanc probieren!

Feinheit und Eleganz sowie eine fast kühl anmutende, eher herbe dunkle Beerenfrucht sind auch die Eigenschaften der Rotweine der Domaine, die alles andere als alkoholschwere Weine mit gekochten Fruchtaromen hervorbringt. In Calce weht ständig Wind. Aus dem Norden die Tramontane, vom Mittelmeer kommt der Marin. Kombiniert mit der Höhenlage von Calce ergibt das ein fürs Roussillon einzigartig kühles Klima, das für einen langsameren Reifeprozess in den Trauben ebenso sorgt wie für moderate Alkoholgehalte und, in Kombination mit niedrigen pH-Werten, auch für eine stets belebende Säure. Nicht zuletzt fördert das Terroir von Calce den ökologischen Weinbau. Horizon sowie die anderen genannten Erzeuger arbeiten allesamt von Beginn an sogar biodynamisch.