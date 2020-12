Weihnachtsessen : Geschenke sind gut, Geflügel ist besser

Gott isst doch in Frankreich, und zur Feier der Geburt seines Sohnes hat er es schon immer besonders lustvoll krachen lassen. „An Heiligabend und während der Weihnachtsnacht bieten die Straßen von Paris ein lockendes Schauspiel“, schrieb der großartige Gastrosoph Grimod de la Reynière Anfang des neunzehnten Jahrhunderts: „Die Läden der Schlächter sind erleuchtet wie Ballsäle, bei den Bratköchen dreht sich rastlos der Spieß, und beinahe alle Gewerbe, die sich mit der Sorge für den Magen befassen, befinden sich auf den Beinen und in voller Tätigkeit.“ Und das alles, um das Réveillon, das gargantueske Weihnachtsmahl der Franzosen aus Austern und Pasteten, Kapaunen und Truthähnen, Bûche de Noël und einem Dutzend Desserts, zu einem rauschenden Erfolg werden zu lassen.

Jeder dritte Deutsche hingegen begnügt sich an Heiligabend mit Würstchen und Kartoffelsalat, was aber weniger der Kostverachtung als dem Traditionsbewusstsein geschuldet sein mag. Wahrscheinlich geht diese spartanische Christspeise auf die sogenannten Mettenwürste zurück: Das einfache Volk konnte sich früher nur Blut- und Leberwürste leisten, die immer nach der Christmette gegessen wurden. Wenn die Not nicht ganz so groß war und man Glück hatte, kam eine Mettensau, also ein Schweinsbraten, auf den Tisch, woraus wiederum die Redewendung „Schwein gehabt“ entstanden sein soll. Warum indes die deutsche Glückskindernation so hartnäckig an dieser Askese festhält, bleibt ihr Rätsel.

Der Untergang der unbesiegbaren Armada

Bei den meisten kulinarisch ambitionierteren Deutschen kommt eine Gans auf den Weihnachtstisch, die seit der Antike nicht nur unter Feinschmeckern einen guten Ruf genießt. Die Germanen opferten sie dem Göttervater Wotan, die Römer verehrten sie, seit die Gänse des Kapitols im Jahr 390 mit ihrem Geschnatter einen Überfall der Barbaren vereitelt hatten. Die Frühchristen erhoben die Gans neben dem Lamm zum Symboltier des Gottessohnes, weil ihr weißes Federkleid sinnbildlich für Reinheit und Unschuld steht. Und die Karriere der Gans als Weihnachtsbraten geht angeblich auf Königin Elisabeth I. von England zurück, die genau in dem Moment, in dem sie über den Untergang der spanischen Armada unterrichtet wurde, eine Gans verspeist haben soll. Das liest man immer wieder und ist schon deswegen zweifelhaft, weil die Seeschlacht im Hochsommer stattfand.

Die Wahrheit ist wie so oft profaner: Traditionell begann die vorweihnachtliche Fastenzeit am 11. November unmittelbar nach dem Verspeisen der Martinsgans und endete am Weihnachtstag wiederum mit einem Gänseessen. An den Tieren bestand kein Mangel, jeder Bauer hatte Gänse im Garten, weil man mit ihnen die Pacht abgalt und die Pfarrer besoldete. Das ist zwar nicht mehr üblich, doch die Deutschen lieben noch immer ihre Gans, wenn auch nur sehr selektiv. Der durchschnittliche Verzehr an Gänsefleisch pro Kopf und Jahr beträgt vierhundert Gramm, was dem Gewicht einer Gänsekeule entspricht.