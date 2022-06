Aktualisiert am

Reiner Wein : Was ist das richtige Alter für den Wein?

Dass Wein mit dem Alter immer besser werde, ist eine sich hartnäckig haltende Mär. In Wahrheit werden viele Weine zu alt getrunken, denn das Programm im Lebensmitteleinzelhandel, wo hierzulande statistisch etwa drei von vier Weinen gekauft werden, legt kaum Wert auf lagerfähige, in der Jugend etwas schwieriger zugängliche Weine. Sie verkaufen sich weniger gut als die fruchtig-fröhlichen Schnelldreher, die schon optisch, erst recht aber geschmacklich die Sinne der Konsumenten im Sturm erobern sollen.

Doch auch im Fachhandel oder auf Reisen bei Winzern gekaufte Flaschen, vor allem aber Weingeschenke werden häufig zu alt getrunken, wenn sie denn überhaupt je geöffnet werden. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich von Freunden gebeten werde, ihren Weinbestand in Augenschein zu nehmen. Der wird erschreckend oft in der Küche und nur zuweilen im Keller gehalten – was das Altern bzw. Sterben natürlich noch forciert.