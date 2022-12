Geschenke des Grauens : Warum zur Hölle Panettone?

Neulich saß ich bei einem Geburtstags­essen mit einer Freundin, im tiefsten Advent. Wir waren bei einem Italiener, so einem, bei dem es nur Pasta gibt, davon aber ganz viel, und bei dem die Scheiben in dieser kalten Winternacht beschlugen, weil so viele Menschen hausgemachte Nudeln bei Kerzenlicht in sich hineinstopften.

Johanna Dürrholz Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Es war ein wunderbar entschleunigter Abend, und gerade, als ich mich pappsatt und entspannt fühlte, machte ich eine alarmierende Beobachtung. Alle Gäste, die gingen, bekamen vom Chef des Hauses ein Geschenk: einen hohen, blauen Karton, der an einer seidenen Schlaufe baumelte wie eine harmlose Christbaumkugel. Die charakteristische Verpackung aber ließ Böses ahnen. „Bekommt jeder einen Panettone?“, fragte ich entsetzt. Wir schoben es beklommen auf den Umstand, dass die Nachbargruppe mit den harmlos baumelnden Horrorkuchen in Händen besonders groß und laut gewesen war, sie einen Panettone also gewissermaßen verdient hatten.

Wir versuchten also, das dicke Ende, das da kommen würde, gelassen zu nehmen. Ich wusste, ich würde es nicht schaffen, das lieb gemeinte Geschenk des Grauens abzulehnen. Also lächelten wir, bedankten uns artig und nahmen zwei aufgezwungene Panettone mit.

Panettone ist muffiger Hefeteig

Panettone, das ist Hefeteig, der schmeckt, als wäre er in einem Kämmerlein, in dem jahrzehntelang nicht gelüftet wurde, einsam vor sich hingegoren. Manchmal kleben zu allem Überfluss Orangeat oder Rosinen im muffigen Teig, von dem man meinen könnte, die Tage ­seines Mindesthaltbarkeitsdatums lägen irgendwann vor der Einführung des Mindesthaltbarkeitsdatums.

Haben Sie in diesem Jahr auch einen Panettone geschenkt bekommen? Vermutlich von jemandem, der ihn selbst geschenkt bekam. Merkwürdigerweise verschenken die Menschen Panettoni nicht einmal zum einzigen Anlass, der diesem Schaumstoffgebäck angemessen wäre – Schrottwichteln –, sondern einfach so. Zum Adventstee (hä?), als Mitbringsel in der Vorweihnachtszeit (please, don’t!) oder gar als richtiges Weihnachtsgeschenk (why?).

In einer befreundeten WG ging ein Panettone immer mal wieder als Mitbringsel zu Partys in anderen WGs mit – und kehrte dann jedes Mal auf Umwegen in die WG zurück. Weil man einen Panettone in all seiner Pracht gut verschenken kann – sieht nett aus, ist hierzulande ein bisschen besonders, hat Mailänder Tradition –, er aber in der Regel nie irgendwo geöffnet wird, weil keiner Lust auf Hefeschaumstoff hat, wird er gern mal zu einer Art Wanderpokal.

An einem Adventsabend in der WG schauten wir uns den inzwischen leicht verknickten Panettone an – er war seit Jahren abgelaufen. Und das war fast egal: Abgelaufen schmeckt er ja sowieso.

Lassen Sie den Panettone sein!

Mein Appell zu Weihnachten also: Lassen Sie den Panettone sein! Oder schenken Sie ihn nur Leuten, von denen Sie wissen, dass er ihnen schmeckt. Oder eben Leuten, die immer gern ein Geschenk zum Weiterverschenken („Ah, ein guter Rotwein! Toll!“) daheim haben. Aber wundern Sie sich nicht, wenn Sie den Panettone Jahre später selbst geschenkt bekommen. Das ist dann Panettone-Schicksal.

Mehr zum Thema 1/

Meinen Panettone durfte ich übrigens bei meiner Freundin lassen. Sie sagte, sie kenne jemanden, der jemanden kenne, der angedeutet hatte, dass er Panettone okay finden könnte. Vielleicht möchte sie auch jemanden ärgern und wollte das so direkt nicht sagen, von wegen unweihnachtliche Gefühle. Es würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn der inzwischen in Münster angekommene Panettone eines Tages wieder bei mir in Köln landete. Ich würde ihn selbstverständlich weiterverschenken.