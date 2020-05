Gesund essen : Wer Salbey baut, den Tod kaum schaut

Gute Gesundheit und guter Geschmack vor allem in Gestalt von Gewürzen sind natürliche Verbündete. Warum ignorieren wir das so hartnäckig? Die Kolumne Geschmackssache.

Es ist auf Dauer ein wenig eintönig, dass Virologen, Epidemiologen, Pandemiologen, Katastrophologen und Apokalypsologen das gegenwärtige zivilisatorische Generalthema Gesundheit so gnadenlos monopolisieren. Deswegen wollen wir an dieser Stelle Stimmen zu Wort kommen lassen, die sich mit unserem Wohlbefinden beschäftigen, ohne dass wir gleich dem Trübsinn anheimfallen müssen, zum Beispiel den antiken Arzt Hippokrates, der den Rat gab: „Dein Lebensmittel sei dein Arzneimittel, und dein Arzneimittel sei dein Lebensmittel.“

Lebte Hippokrates heute, wäre er ohne Zweifel ein überzeugter Anhänger der Spitzenküche, denn gesünder als in Feinschmeckerrestaurants kann man sich kaum ernähren. Alles wird frisch zubereitet, nichts kommt aus der Dose: Fische und Meeresfrüchte werden meist wild gefangen, Hühner, Lämmer und Kälber haben ein Leben an der frischen Luft genossen, auch Obst und Gemüse dürfen oft in der nächsten Umgebung so wachsen. Guter Geschmack und gute Gesundheit bilden in der Spitzenküche also eine Entente cordiale, ganz im Sinne des Hippokrates.

Wie man sich ganz leicht gesund essen kann, wissen die Menschen seit Anbeginn der Zivilisation. Wieso aber ausgerechnet unsere effektivsten Lebensarzneimittel heute im Küchenregal ein Schattendasein fristen, ist eines der bizarrsten Rätsel unserer kulinarischen Geschichte. Es sind die Gewürze, deren heilende Wirkung seit dem Siegeszug der Pharmakologie vor hundertfünfzig Jahren so hartnäckig ignoriert wird. Kreuzkümmel etwa, eines der ältesten Gewürze überhaupt, wurde im Zweistromland neben Feldern mit schwerverdaulichen Hülsenfrüchten angebaut, weil schon Sumerer, Babylonier und Assyrer um die verdauungsfördernde Wirkung dieses Gewürzes wussten – das ersparte ihnen den Magenbitter. Lungenentzündungen wiederum kurierten sie mit heißen Fenchelumschlägen aus, die auch in Europa bis zur Entdeckung der Antibiotika als gängige Therapie galten.

„Studiert die Wirkung der Gewürze.“

Genauso versierte Kräuterdoktoren waren die alten Ägypter, die Koriander gegen Bauchschmerzen einsetzten, mit Wacholder den Blutzucker senkten, der Mumie von Ramses II. Pfefferkörner als Allzweckarznei in die Nasenlöcher steckten und nichts auf ihren Knoblauch kommen ließen. Sie wussten, dass er antiseptisch und antibakteriell ist und verabreichten ihn deswegen bei Schlangenbissen und Skorpionstichen, sie kannten seine blutverdünnende Wirkung und verschrieben ihn folgerichtig bei Herzbeschwerden. Und nichts vermissten die Israeliten nach ihrem Auszug aus dem Pharaonenreich so sehr wie den Knoblauch, der auch im Talmud in höchsten Tönen gepriesen wird: „Er beruhigt und beglückt den Körper, lässt das Gesicht strahlen, kräftigt den Samen und wirkt gegen Magenwürmer.“

Anstatt in unserer Nahrung den besten und appetitlichsten Komplizen unserer Gesundheit zu sehen, bekämpfen wir heute lieber Lebensmittel mit Arzneimitteln. Anstatt klug mit Kreuzkümmel zu würzen, ruinieren wir unseren Verdauungsapparat mit Anti-Reizdarm-Chemikalien. Anstatt Arzt oder Apotheker zu fragen, sollten wir lieber Dioskurides konsultieren, der mit „De materia medica“ das wichtigste Gewürz- und Arzneibuch des antiken Abendlandes verfasste. Er wusste, dass Bockshornklee bei Diabetes hilft, Basilikum harntreibend ist, Ingwer das Cholesterol im Zaum hält, Zimt schmerzlindernd wirkt und Pfeffer nicht nur die Verdauung fördert, sondern auch die Atemwege schützt und die Leber stärkt. Athenaios wiederum empfahl Schwertlilien als Viagra der Antike, während sich Herkules mit Petersilie statt Lorbeer bekränzte, weil er wusste, wie viel Lebenskraft sie gibt.

Es spricht sehr für die heilsame Kraft der Gewürze, dass sich das mittelalterliche Europa so vehement auf sie stürzte, nachdem es dank der arabischen Welt wieder Kenntnis von der antiken Weisheit erlangt hatte. Das ist vor allem dem persischen Arzt Avicenna zu verdanken, Autor des epochalen Werkes „Canon medicinae“ und legitimer Bruder im Geiste von Hippokrates und Dioskurides.

Pfeffer war der beste Schutz vor Viren und Bakterien

Er empfahl Kampfer fürs Herz, Tamarinde für die Verdauung, Ingwer gegen alles und sorgte dafür, dass die europäische Medizin eine arabisch-antike wurde. „Warum sollte ein Mensch sterben, in dessen Garten Salbei wächst?“, lautet ein arabisches Sprichwort, aus dem die Europäer etwas ungelenk diese Erkenntnis reimten: „Wer Salbey baut, den Tod kaum schaut.“ Das erkannte auch der Heilige Benedikt, der deswegen seinen Mitbrüdern diese Ordensregel auferlegte: „Kümmert euch um die Kranken und studiert die Wirkung der Gewürze.“

Pfeffer sollte im Mittelalter zum begehrtesten aller Gewürze avancieren, weil seine ätherischen Öle der beste Schutz vor Viren und Bakterien waren. Pfeffer machte Jakob Welser zum reichsten Mann Augsburgs und Venedig zur prachtvollsten Stadt des Abendlandes, wenngleich aller Reichtum die Serenissima nicht vor Seuchen schützen konnte, die man mit Pestnasen zu überleben versuchte, Masken mit überlangen schnabelartigen Zinken voller Gewürze, einer frühen Variante des heutigen Mundschutzes. Wer im Übrigen seine minimalen Überlebenschancen im gegenwärtigen Armageddon steigern will, sollte auf Hildegard von Bingen hören, die uns diese Medizin ans Herz legt: „Gegen Lungenübel: Man nimmt Galgant und Fenchel zu gleichen Teilen und zweimal so viel Muskatnuss.“ Und auch gegen „Niedergeschlagenheit“, also Quarantäne-Depressionen, kennt die weise Äbtissin ein probates Mittel: einen Cocktail aus Muskatnuss, Gewürznelken und Ceylon-Zimt. Worauf warten wir noch?