Gut 2000 Stück umfasst Susanne Kammerers Kochbuch-Bibliothek, die sie sich samt Arbeitsplatz im ehemaligen Kinderzimmer ihrer Tochter eingerichtet hat. Damit wäre die erste Frage schon geklärt: Leidenschaft fürs Kochen hat diese Frau. „Ich sammle auch privat viele Kochbücher“, sagt sie. „Alles, was mich interessiert, und das ist beim Kochen so gut wie alles.“ Seit 25 Jahren übersetzt Kammerer Kochbücher aus dem Englischen ins Deutsche. „Auf irgendwas musste ich mich spezialisieren. Also habe ich mich damals vor mein Kochbuchregal gestellt und bei den entsprechenden Verlagen angerufen.“

Ihr erster Auftrag war das „Schoko­laden-Kochbuch“ von Patricia Lousada. Sie dreht sich um und zieht ein mit einer XXL-Praline bedrucktes Buch aus dem Regal, das die gesamte hintere Wand des Raumes einnimmt. Viele weitere folgten: Die Bestseller von Yotam Ottolenghi, Gordon Ramsay, Anna Jones – sie alle lagen bei Kammerer auf dem Schreibtisch.

„Viele denken: Das steht doch alles da“

Für das Übersetzen von Romanen werden Preise ausgelobt. Aber Koch­bücher? Den wenigsten ist bewusst, wie zeitaufwendig und herausfordernd das ist. „Viele denken: Das steht doch alles da. Da muss man doch nur das Wörterbuch nehmen“, sagt Susanne Kammerers Kollegin Claudia Theiss-Passaro, die Übersetzerin für Englisch und Italienisch ist. Beim Kochbuch-Übersetzen landete sie durch Zufall, als ein Verlag kurzfristig Ersatz suchte. Eine „wahnsinnig leidenschaftliche Köchin“ sei sie nie gewesen. Die Arbeit aber gefiel ihr auf Anhieb: „Es ist ein bisschen wie auf eine Reise zu gehen. Man bekommt einen Einblick in so viele Länder.“

Und die Arbeit sei sehr vielseitig. Es werde ja auch viel erzählt in den Büchern, da könne man ein bisschen krea­tiver sein. Auf der anderen Seite habe man die Rezepte, die relativ schematisch seien. Dafür arbeitet Theiss-Passaro manch­mal mit einem Übersetzungs-Tool. Das erkennt Begriffe, die sie häufiger nutzt. „So kommt man etwas flotter vorwärts, da man feststehende Begriffe, wie ‚Samen‘ und ‚Scheidewände‘ nicht jedes Mal neu übersetzen muss.“

Vor-Ort-Recherchen sind hilfreich

In den Anfangsjahren haben die Übersetzerinnen noch viel Geld für Nachschlagewerke ausgegeben und unzählige Stunden in Bibliotheken verbracht. „Heute kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, ohne das Internet zu arbeiten“, sagt Theiss-Passaro. Mitunter schreibe sie Autoren in den sozialen Netzwerken auch direkt an. „In der Regel freuen die sich und sind sehr hilfsbereit.“ Susanne Kammerer schwört zudem auf Food Blogs und Onlineforen, in denen Kochbücher auf Herz und Nieren geprüft werden. Und, wann immer es geht, auf ihre Vor-Ort-Recherchen: „Wenn ich in Großbritannien oder den USA bin, gehe ich gern auf Bauernmärkte und in den Supermarkt, um mir die verschiedenen Produkte anzugucken und Fotos für zu Hause zu machen.“

In England zum Beispiel unterscheide man zwischen „Single Cream“ und „Double Cream“. Ersteres ist eine fettärmere Sorte, wie etwa Kochsahne, die sich nicht steif schlagen lässt. Letzteres hingegen lässt sich steif schlagen. „Die ähnelt unserer Sahne, wird aber fälsch­licherweise ganz häufig mit ‚Crème double‘ übersetzt.“ Ja, so was muss man wissen, wenn man Kochbücher übersetzt.