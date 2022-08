Hier spricht der Gast : Sie beherrschen ihr Handwerk

Beim „Seehotel Überfahrt“ in Rottach-Egern am Tegernsee redet man meist vom Drei-Sterne-Restaurant „Überfahrt“. Dass direkt daneben mit dem „Egerner Bucht“ und dem „Il Barcaiolo“ zwei exzellente weitere Adressen zu finden sind, ist deutlich weniger bekannt. Beide sind das, was man oft „Hotelrestaurants“ nennt. Das „Egerner Bucht“ orientiert sich so gut wie möglich an der Region, verliert sich dabei aber nicht in den Wirtshaus-Klischees, die man in dieser Gegend findet.

Die erste Vorspeise ist ein Tagesgericht namens „Lugeder Entenbratleber und Apfel in Calvados-Glasur mit Feldsalat und Kartoffel“ (14,50 Euro). Es gibt Stücke der angenehm aromatischen Entenleber (nicht zu verwechseln mit Entenstopfleber), die von der Apfel-Calvados-Glasur klassisch aromatisiert werden. Der frische Feldsalat und kleine, krosse Kartoffelwürfel sorgen für eine rundum gut schmeckende Vorspeise, die ausgesprochen souverän gemacht wirkt.