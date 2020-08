Waldhotel „Sonnora“ : Die Eifel ist doch keine Wüste

Die Sommelière, die demnächst den Koch heiraten wird, hat in der einen Tasche einen Korkenzieher und in der anderen ein Babyphone, mit dem sie den Schlaf des gemeinsamen Kindes in der Wohnung gleich nebenan überwacht. Und ganz nebenbei findet sie auch noch Zeit, die Gäste zu beruhigen, die Kleine sei sehr pflegeleicht, wir sollten uns keine Sorgen machen. Diese Szene spielt sich nicht in einer Filmkomödie über eine neapolitanische Familien-Trattoria ab, sondern im „Sonnora“, einem der hundert besten Restaurants der Welt, und sie ist beileibe nicht die einzige Unorthodoxie dieses Lokals.

Während Magdalena Brandstätter uns einen Steillagen-Riesling von der Mosel nachschenkt, tischt uns ihr Zukünftiger Clemens Rambichler die Parade seiner Küchengrüße auf: ein Gazpacho-Gelée mit Crevetten, Gurken-Brunoise und weißem Strauchtomaten-Mousse, einen Räucheraal mit Vichyssoise und belgischem Kaviar, ein Croustillant mit Blattspinat, Wachtelei und Périgord-Trüffel, einen Label-Rouge-Lachs mit Ingwer, Wasabi und Limette, eine Gillardeau-Auster mit Dill und Gurke – lauter Miniaturmeisterwerke an Reife, Präzision und unaufgeregtem Raffinement, nach denen wir uns so beglückt fühlen, dass wir am liebsten die Kleine wecken würden, um ihr zu sagen, wie gut sie es mit ihren Eltern getroffen hat.

Das „Sonnora“ liegt mitten im Wald beim Eifel-Dörfchen Dreis, verdankt seinen Namen der Tochter eines früher in der Gegend stationierten amerikanischen Soldaten, die nach der kalifornischen Wüste Sonora benannt war, und ist aus einer schlichten Pension namens Haus Elisabeth hervorgegangen. Dort servierte Familie Thieltges Eifler Hausmannskost, und weil der Sohn der Mutter zur Hand gehen sollte, lernte der junge Helmut Koch.

Im Jahr 1978 zog man von der Pension ins neu gebaute Waldhotel um, in dem Helmut Thieltges ohne Tamtam, dafür mit umso mehr Talent vor sich hin kochte, bis er Maximalbewertungen in allen relevanten Restaurantführern inklusive drei Michelin-Sternen beieinanderhatte. Als er vor drei Jahren plötzlich starb, stand sein junger Souschef und Ziehsohn Clemens Rambichler, der aus Bad Reichenhall stammt und in seinem Berufsleben kaum eine andere Küche als die des „Sonnora“ kennen gelernt hatte, über Nacht an der Spitze eines der renommiertesten Restaurants in Deutschland – und erfüllte das Vertrauen, das Thieltges’ Witwe Ulrike in ihn setzte, zur Überraschung der Feinschmeckergemeinde bravourös.

Lieber intuitiv als intellektuell

Rambichler hat die Küche des Patrons nicht auf den Kopf gestellt, sondern mit der Behutsamkeit des dankbaren Meisterschülers modernisiert. Früher hätten sie 25 Kilo Butter pro Woche verbraucht, heute seien es noch sieben, das sei einfach so gekommen, sagt der Chef, der eher ein intuitiver als ein intellektueller Koch ist, lieber probiert als rezeptiert und noch viel lieber kocht, als über sein Kochen zu reden. Den dreißig Jahre alten Klassiker des Hauses aber hat er allein schon aus Respekt vor Thieltges und den vielen Stammgästen, die vier Fünftel des Publikums stellen, nicht angerührt: die Torte aus Kartoffel-Rösti, Rinder-Tatar, Zwiebel-Crème-fraîche und Impérial-Kaviar, deren aromatische Wucht noch immer so überwältigend ist wie am ersten Tag.