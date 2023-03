Die Krimis von Martin Walker über Bruno, „Chef de Police“ im französischen Périgord, sind so spannend wie erfolgreich. Aber auch, was der Ermittler darin kocht, hat es in sich: Brunos Estragon-Hühnchen ist eine Köstlichkeit.

Wir sind süchtig, die ganze Familie, die Großen wie die Kleinen. Nach den „Bruno“-Krimis von Martin Walker. Wir können uns gerade kaum etwas Schöneres vorstellen, als abends auf dem Sofa zu lümmeln und gemeinsam den Geschichten über Bruno Courrèges, den „Chef de Police“ in einem kleinen Städtchen im französischen Périgord zu lauschen. Denn die Krimis des früheren „Guardian“-Journalisten Walker sind großes Kino. Die Fälle, die sein Provinzermittler zu lösen hat, hängen mit den großen Themen der Gegenwart zusammen, islamistische Terroristen, russische Oligarchen, gealterte Rockstars und Widerstandskämpfer der Résistance haben darin ihre Auftritte. So sind Walkers Krimis immer auch ein bisschen wie eine Unterrichtsstunde in Geschichte.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Das besonders Charmante an ihnen ist aber etwas anderes: Denn der Ermittler Bruno findet trotz seiner hochkomplexen Fälle immer noch genügend Zeit für die schönen Seiten des Lebens. Vor allem für Kulinarisches. Seitenweise kann der Feinschmecker sich den Kopf darüber zerbrechen, in welcher Reihenfolge er ein Menü für seine Freunde zubereiten soll – und welche Weine man dazu am besten ausschenkt. Auf welchem Markt bekommt man den besten Käse? Welcher Metzger verkauft das zarteste Fleisch? Welches Gemüse sollte man im Garten anbauen? Wo gibt es die köstlichsten Croissants? Das sind die Fragen, die den „Chef de Police“ letztlich am meisten umtreiben.