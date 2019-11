Nach Rekordsommer : Die besten Weine 2018

Aktualisiert am

Die Hitze 2018 brachte die Trauben zum Reifen und die Erntehelfer zum Schwitzen: An einer Steillage oberhalb des Rhein werden Weintrauben geerntet.

Der Sommer 2018 bleibt mit Dauersonnenschein und Temperaturrekorden in Erinnerung. Im Weinbau waren die Erwartungen hoch, gilt doch in unseren Breiten die uralte Faustformel: Je wärmer das Jahr, desto besser der Wein. In den Zeiten der Erderwärmung aber geht dieser Spruch nach hinten los, denn Pflanzen können sich kein Plätzchen im Schatten suchen, wenn ihnen übergroße Hitze zu Kopf steigt. Mit Temperaturen, die 2,8 Grad über dem langjährigen Durchschnitt lagen, markiert 2018 eine Zäsur.

Das zumindest zeigt der Blick auf die Großen Gewächse des Verbands Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter (VDP), die Anfang September offiziell in den Verkauf gekommen sind. Die Hitze hat der deutschen Paradesorte Riesling Brillanz und Frucht geraubt. Und so mag ausgerechnet 2018 eine Enttäuschung sein für alle, die sich Spitzenrieslinge erhoffen.

Vom Vorteil kühlerer Lager

Gerade bei den Weinen aus der wärmeren Pfalz und aus Rheinhessen ist das zu spüren; hier dominiert oft alkoholische Kraft ohne die riesling-typische, flirrende Raffinesse. Ein weiteres Phänomen ist der „Untypische Alterungston“, der sich als stumpfe Grundaromatik bemerkbar macht und den Wein wie frühvergreist schmecken lässt. Er tritt auf, wenn die Reben bei Hitze unter Trockenstress leiden und aufgrund der Mangelversorgung zu wenig Stickstoff aufnehmen. Einige der vorgestellten Weine waren davon betroffen. Der Verband sollte über eine Reform des internen Qualitäts-Screenings nachdenken, um zu vermeiden, dass derart betroffene Weine als Repräsentanten des deutschen Spitzenweins auf den Markt kommen.

Nach dem Rekordsommer wurde die Weinsäuerung zugelassen, um die Harmonie im Wein nachträglich zu verbessern. Leider haben einige Erzeuger nicht das nötige Fingerspitzengefühl, und 2018 finden sich unharmonisch säurebetonte Vertreter unter den präsentierten Großen Gewächsen. Da stellt sich die Frage, ob es richtig ist, die Großen Gewächse innerhalb des aktuellen Jahrgangs zu bewerten oder im Vergleich zu vorangegangenen Jahrgängen. Die Ausnahmesituation muss in die Bewertung einfließen.

Für das ganz große Punktefeuerwerk bei vielen Spitzenlagen hat es daher nicht gereicht. Eine Rebsorte wie der Riesling ist als Cool-Climate-Spezialist auf gemäßigte Temperaturen im Weinberg angewiesen; nur dann kann diese sensible Sorte stressfrei stoffwechseln und ihre wahre aromatische Größe entwickeln.

Tendenziell wurden jene Erzeuger belohnt, die die Vorteile kühlerer Lagen für sich zu nutzen wussten und die Traubenlese nicht länger als unbedingt nötig hinauszögerten, so im Rheingau und an Mittelrhein und Mosel. Diese Kombination scheint für uns der Schlüssel zu fruchtbetonten und vitalen Rieslingen zu sein, wie die reiferen Vertreter aus den Jahren 2016 und 2017 bewiesen, die teilweise erst dieses Jahr angestellt wurden.

MOSEL

Weingut Peter Lauer – Feils: Dionysische Schieferdämmerung. Rauchige Schieferverlockungen spannen einen Bogen vom tiefsten Untergrund hin zu ätherisch flüchtigen Sphären des Saar-Rieslings. Kühle Zitrusfrucht mit Zischfaktor und feiner Eleganz, sehr fein, salzig und lang. 93 Punkte

Weingut Maximin Grünhaus – Herrenberg: Herber Schieferduft, im Mund herrliche Kraft und feine Eleganz. Verspielt, nachhaltig, intensiv. Davon sollte sich die Queen für ihren Hundertsten schon mal was zur Seite legen. Zum Fisch, natürlich. 94 Punkte

Weingut von Othegraven – Bockstein: Spontan vergoren, unklarer Duft. Wirkt im Mund ungewohnt sauer, leicht schmutzig mit unklaren Gärnoten. 87 Punkte

RHEINGAU