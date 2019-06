Gin aus dem Schwarzwald : Eine echte Gin-Gin-Situation

Ausgedacht haben sich die Sache mit dem Wacholder ja die Holländer. Irgendwann im 15. Jahrhundert begannen sie damit, ihren Schnaps mit den Beeren der zypressenartigen Bäume in ihren Heidelandschaften und mit exotischen Gewürzen, die von den Handelsschiffen aus „Ost-Indien“ mitgebracht wurden, zu aromatisieren. So erhielt ihr Genever seinen signifikanten Geschmack und wurde zum beliebten Stimmungsaufheller.

Richtig populär gemacht haben den Wacholderbrand dann die Engländer. Aus Genever wurde bei ihnen erst „Tschineiver“ und danach „Gin“ – und zusammen mit Tonic schließlich das Symbol des Empire. Und die Deutschen? Die haben das gute Zeug jahrzehntelang nur getrunken, erst mit Zitronen-, später auch mit Gurkenscheiben. Doch dann wurden sie plötzlich und unerwartet zu großen Gin-Brennmeistern. Seit der Jahrhundertwende ist Wacholderschnaps der Megatrend in der Welt der Spirituosen, und weil die Teutonen nicht nur hingebungsvolle Trinker, sondern traditionell auch gute Destillateure sind, ließen sie sich nicht lange bitten.

Mittlerweile wird in ganz Deutschland Gin gebrannt: in Frankfurt (Gin Sieben), Saarbrücken (Ferdinand's), Bonn (Siegfried), Hamburg (Gin Sul), München (The Duke) und Berlin (Brandstifter). Und natürlich im Schwarzwald. Denn dort hat mit dem Monkey 47 alles angefangen. Seit im Jahr 2010 die ersten Flaschen von diesem „Schwarzwald Dry“ in den Handel kamen, sind der Markt und die Marke förmlich explodiert.

Doch der Schwarzwald kann offenbar noch mehr. Mit dem Boar schickt sich jetzt das zweite Destillat aus der Gegend an, die Welt des Gins im Sturm zu erobern: Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) hat den mit dem seltenen Schwarzwälder Trüffel aromatisierten Tropfen im vergangenen Jahr zum besten Gin Deutschlands ausgerufen. Und bei den Global Spirits Awards in Las Vegas wurde er zur besten klaren Spirituose der Welt gekürt. Damit nicht genug, hat er auf der Frankfurt International Spirits Trophy jetzt die Auszeichnung als bester internationaler London Dry Gin bekommen. Mehr geht eigentlich nicht.

In der kleinen Familienbrennerei Boar in Bad Peterstal, vor 175 Jahren gegründet, wurde das edle Schnäpschen kreiert. Der beschauliche Ort zwischen Offenburg und Freudenstadt sollte sich schon mal auf den großen Ansturm gefasst machen.