Von Tomatensoße bis Rührei : Spitzenköche verraten ihre Geheimtipps für einfache Gerichte

Es gibt sie in jedem Lebensbereich: die Dinge, die der Amerikaner „no-brainer“ nennt – über die man sich nicht lange den Kopf zerbrechen muss. Dass man einen Streit mit dem Lebensgefährten oder der Partnerin nicht abkürzt, indem man sagt: „Weißt du, was schon immer dein Problem war?“ – darüber muss man nicht groß nachdenken. Und doch gibt es auch die Kategorie der scheinbaren „no-brainer“ – die ungleich komplexer sind, als man zuerst denkt. Beim Kochen zum Beispiel: Nudeln. Getrocknete Teigwaren in kräftig blubberndes Wasser werfen, zehn Minuten später abgießen und servieren – was soll da schiefgehen?!

Nudeln

Unterhält man sich jedoch mit Küchenprofis, sind sich alle einig: Hier passieren viele Fehler – und der schlimmste gleich zu Beginn: „Zu wenig Salz im Nudelwasser ist das Schrecklichste, was du tun kannst!“, sagt Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann. Das falle ihm immer wieder auf, auch bei Gastronomen: „Wenn das Salz nicht stimmt, dann ist das ganze Nudelgericht in der Hose.“ Und wie viel Salz darf’s sein? „Das Wasser sollte so schmecken wie das, das du in den Mund kriegst, wenn du im Meer schwimmst, also Meerwasser!“ Jeder Topf ist unterschiedlich groß, zudem misst niemand sein Kochwasser für Pasta ab, bevor es in den Topf kommt. „Kochen ist Gefühl“, betont der „The Taste“-Juror und Spitzenkoch aus Wirsberg in Bayern. Als Faustregel gilt: Lieber leicht überwürzen, als zu sparsam zu sein. Denn wenn die Nudel einmal lasch auf dem Teller liegt, wird sie kein Salz mehr aufnehmen.

Der nächste große Nudel-Fehler: „Die Nudeln mit Wasser abzuschrecken oder Öl ins Kochwasser zu geben, damit sie nicht kleben – so ein Blödsinn!“, warnt Spitzenkoch und -Pâtissier Marco D’Andrea aus dem Hotel „The Fontenay“ in Hamburg. Öl im Wasser führt dazu, dass sich ein Fettfilm um die Nudeln legt; egal, welche Soße nun noch ins Spiel kommt, sie wird den Weg in die Nudel nicht mehr finden. Auch beim Abschrecken verlieren Nudeln die entscheidende Saugfähigkeit.