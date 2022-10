Gin Tonic-Boom in Deutschland : „Barkultur ist mehr als der perfekte Drink“

Frau Bachert, am Montag beginnt in Berlin der „Bar Convent Berlin“. Sie haben mit Thomas Henry als Berliner Unternehmen quasi ein Heimspiel. Was ist denn in diesem Jahr der wichtigste Trend in der Szene?

Ich glaube das Wichtigste ist, dass die Barszene sich in diesem Jahr wieder treffen kann. Nach zwei Jahren Corona und unendlich vielen Onlinemeetings, Tutorials und Instagram-Stories trifft man sich wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal persönlich.

Ist Berlin noch das Nonplusultra der deutschen Barszene?

Die Berliner Barszene ist in sich eine eigene Szene die viel von internationalen Einflüssen lebt, also auch irgendwo die Stadt widerspiegelt. Aber als richtungsweisend für die Barszene würde ich Berlin nur zum Teil sehen. Ein interessierter Barkeeper wird sicher auch von Bars aus Berlin inspiriert aber eben auch aus New York, Singapur oder Mailand. Deutsche Bars, die mich zuletzt beeindruckt haben waren „Jigger & Spoon“ in Stuttgart und „Das schwarze Schaf“ in Bamberg.

Kommen wir zu Thomas Henry: Wer ist vor zwölf Jahren auf die Idee gekommen, in Berlin ein Tonic Water zu machen? Das ist doch eine britische Spezialität.

Sebastian Brack und Norman Sievert haben die Marke gegründet. Sie sind irgendwann Mitte der 2000er-Jahre auf die Idee gekommen, selbst ein Tonic Water zu produzieren, weil es in Deutschland im Grunde nur Schweppes gab und man einfach keine Auswahl hatte, weder als Barkeeper noch als Konsument. Das englische Fever-Tree, das fünf Jahre vor Thomas Henry auf den Markt kam, war damals hierzulande noch nicht zu bekommen, und da haben die beiden angefangen, ihr eigenes Tonic zu machen – nach dem Motto: Wo es eine Marke gibt, kann es auch zwei geben.

Heute sind Thomas Henry, Fever-Tree und Schweppes die großen drei Marken in Deutschland.

Ja, aber es gibt auch noch eine Reihe kleinerer Produzenten wie Goldberg oder Aqua Monaco – und inzwischen auch Eigenmarken von allen Einzelhändlern.

Haben die beiden Thomas-Henry-Gründer mit ihrem Tonic auf den beginnenden Gin-Boom reagiert? Der war ja auch ein Gin-Tonic-Boom.

Ja, damit hat es sicher etwas zu tun. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Der andere ist der Beginn der deutschen Bar-Revolution hier in Berlin, in deren Zuge 2009 hier auch die „Mixology“ gegründet wurde, das erste und wichtigste Bar-Magazin in Deutschland.

Gab es denn vorher keine Barkultur in Deutschland?

Nicht im angelsächsischen Sinne. Klassische Cocktailbars gab es bis in die 90er Jahre eigentlich nur in Hotels. Wenige Ausnahmen waren zum Beispiel das „Pusser’s“ in München oder der „Rum Trader“ in Berlin. Sonst gingen die Deutschen nicht in eine Bar, sondern in Kneipen und Weinschänken. Wer harte Sachen trinken wollte, der hat sich an Korn und Whisky-Cola gehalten. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was wir heute als Barkultur bezeichnen. Barkultur ist nicht nur der perfekte Drink sondern auch das Erlebnis, das man als Gast in einer Bar hat. Der Barkeeper, der den Gast zuvorkommend bedient, die Gestaltung einer Bar, abends ausgehen und Menschen treffen, all das ist Barkultur. Heute gibt es ist eine richtig große Bar-Community aus Bar-Professionals, die stark vernetzt sind und sich zum Beispiel auf dem „Convent“ treffen.

Haben wir Deutschen denn inzwischen etwas hinzugelernt?

Nun, es entwickelt sich immer mehr. Ich habe jetzt schon öfter erlebt, dass auch mal ein Gin Tonic oder ein anderer Longdrink oder Cocktail an Stelle von Wein und Bier als Essensbegleitung angeboten wird. Aber es ist ein langer Weg, und die klassische Aperitif-Kultur wie in Italien wird es bei uns sicher nie so ausgeprägt geben.

Was ist der Unterschied zwischen einem Tonic und einer Limonade?