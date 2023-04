Old Siam Plaza in Bangkok

Old Siam Plaza in Bangkok :

Old Siam Plaza in Bangkok : Ein Karussell aus Süßigkeiten

Die thailändische Küche ist in Europa vor allem für Nudelgerichte und Suppen bekannt. Dabei bieten Desserts ihre ganz eigene Palette. Ein Besuch auf einem Süßigkeiten-Markt in Bangkok.

Es schüttet auf den buttercremefarbenen Plaza, denn das tut es immer nach Mittag in Bangkok zu dieser Jahreszeit. Das Vordach rettet vor der Nässe. Der Old Siam Plaza, der „Marktplatz des alten Königreichs“, steht im Stadtteil Wangburapa, benannt nach einem früheren Palast eines thailändischen Prinzen.

Den Palast gibt es nicht mehr, heute prangen Tiere aus Messing am Markt. In diesem Viertel wird heute vor allem: eingekauft. Das ist es, was Bangkoker tun, wenn sie Zeit haben, in der Mittagspause, bis die Tagesmärkte überpünktlich schließen und die Nachtmärkte öffnen.

In der großen Halle ist es trocken und kühl, zwei weiße Elefanten thronen an den Wänden. Unter ihnen wird Kleidung verkauft, Buntes und Strass, viel Traditionelles und auch ein wenig Gefälschtes. Nicht alles ist günstig. In den Gängen sind alte Leute und Schüler in ihren Uniformen unterwegs – sie steuern in die kleinere Halle nebenan. Denn dort gibt es zu essen.

Glückverheißende Desserts

Essensstände und Märkte lassen sich überall in Bangkok finden, dieser hier aber ist besonders: Hier werden vor allem Süßes und Desserts verkauft – ein Teil der thailändischen Küche, der in Europa weniger bekannt ist als die phantastischen Suppen, Krebs-Omeletts und Nudelgerichte. Die weiß gekachelten kleinen Stände sind umrahmt von weißen oder gelben Stelen, Windspiele mit Tieren und Glocken hängen daran. An der Wand zwei große Bilder mit Tempelszenen in Violett, Türkis, Hellblau – ein kleiner Markt wie ein großes Karussell.

Jeder Stand bietet eigene kleine Delikatessen an: Thongs in vielen Formen. Sie sehen aus wie Pralinen aus dehydrierten Mangos, bestehen jedoch aus Eigelb. Sie schmecken unbestimmt süß und gehören zu den neun glückverheißenden Desserts, die vor allem bei Hochzeiten oder anderen Übergangsritualen gereicht werden. Eigentlich kommen sie aus der siamesischen Küche – die Hofköchin Maria Guyomar de Pinha brachte sie im 17. Jahrhundert für König Narai nach Thailand. Sie versprechen Wohlstand und liegen auf Märkten neben „Khanom Buang“, kleinen knusprigen Crêpe-Bötchen aus Reismehl mit Meringue und kandiertem Enteneigelb.

Viele Süßigkeiten sind dotterorange oder pastellfarben. Es gibt Zuckerwatte und Petit Fours, die unter großen Glasglocken angerichtet sind. Zwischen glänzend Kandiertem unscheinbare bepuderte Bällchen. Sie sind aus Reis und Kokos mit Pandanblättern und das Beste, was man sich aus Reis als cremiges Turkish Delight ohne zu viel Süße vorstellen kann. Die Reisbällchen gibt es auch mit der Blüte der königsblauen Schmetterlingserbse gefärbt und in Kokos gerollt.

Süßigkeiten mit Meeresfrüchten

In einer Kochnische neben den weißen Ständen werden alle Formen von „Sticky Rice“ verkauft – berühmt mit Mango, hier gibt es ihn aber auch mit Bambus, Durian und anderem. Süß und schwer, säuerlich und cremig.

Zwei Schuljungen sitzen auf einer Bank vor dem Stand und löffeln ihre Schälchen aus, dann tippen sie wieder auf ihren Tablets. Daneben verkauft eine kleine Bäckerei Pasteten für 30 Baht das Stück, weniger als einen Euro; das ist vergleichsweise teuer in einem Land, in dem eine Suppe zu Mittag 45 Baht kostet. Gefüllt sind sie mit Pasten in Schwarz (Bohnen), Orange (Süßkartoffel, Kürbis) oder Violett (Taro). Sie sind buttrig und nicht so süß wie der Reis.

Mehr zum Thema 1/

Auf dem Markt gibt es auch knusprige Algenblätter, und man ahnt: Die Palette für Desserts ist in der thailändischen Küche weiter gefasst. In einem kleinen Restaurant gibt es warme Schwarzbohnen mit Sagoperlen und Kokosnussmilch. Die Perlen vergehen zart zwischen den breiigen Bohnen, die lauwarme Suppe erfrischt in der Hitze. Auf dem Weg weiter durch die Stadt kann man Tüten gefüllt mit sauer gezuckerten getrockneten Früchten, fudgeartigen Keksen, die nach Zimt schmecken, und frittiertem Gebäck mit Shrimppaste erstehen.

Auf vielen Tüten steht nur „Altes Rezept“ und „Thailändisches Dessert“, und in einigen sind nicht nur Landfrüchte enthalten, denn Bangkok ist eine Hafenstadt. Der Geschmack von Meeresfrüchten bleibt aber dezent: Sie heißen nicht ohne Grund so, denn sie schmecken ohnehin leicht süß.

In einem kleinen Hinterhofmarkt abseits des Old Siam Markts verkauft ein Greis Plastikschalen mit leuchtenden Nudeln. Ruam Mit gibt es nicht überall, und es gibt kein richtiges Rezept für sie. Die neongrünen, pinken und violetten Tapiokanudeln werden mit Kokosmilch übergossen, doch sie schmecken nicht künstlich, sondern mild und frisch; bunt sind sie nur, weil sie mit Lotuswurzeln und Jackfrucht gefärbt sind. „Ruam Mit“ heißt übersetzt „Freunde vereinen“. Das tun sie allemal, wenn man sie gemeinsam probiert.