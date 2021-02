Judith Rakers im Interview : „Der erste Kohlrabi hat mich überfordert“

Wenn „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers sich selbst für diesen Beitrag anmoderieren müsste, klänge das vielleicht so:

Sie bezeichnet sich selbst als einen ehemaligen „Vollhonk in Sachen Garten“. Hühner waren ihr einst suspekt. Und ihr Kühlschrank glich einem Showroom für braune Bananen, Rosé-Crémant und eine Migränebrille. Als die 45-Jährige sich entschied, in ein Fachwerkhaus mit Garten am Hamburger Stadtrand zu ziehen, änderte sich so einiges. Plötzlich musste sie sich um Beete, Obstbäume und einen verwaisten Hühnerstall kümmern – und das alles mit wenig Zeit neben ihrem Job als Moderatorin, unter anderem für die Talkshow „3nach9“. Nun lebt sie dort mit Hühnern, drei Katzen, einem Maulwurf und ihrem Pferd, das sie am Wochenende zu sich holt – und versorgt sich selbst mit Obst und Gemüse aus dem Garten.