P aul Thuile greift mit großzügig gehöhlter Hand in die Kasserole mit frisch faschiertem und gewürztem Fleisch. Er führt das Entnommene zur Nase, schnuppert genießerisch, formt daraus einen flachen Laib und brät ihn ohne weitere Zutat in der Pfanne. Das ist der Probekrapfen. Daran ist festzustellen, ob die Würzung stimmt oder ob noch etwas von diesem oder jenem ergänzt werden muss. Denn das übrige Fleisch soll zur Wurst werden. Und ist es erst einmal in der Hülle, klar, dann ist nichts mehr zu ändern.

Thuile ist nicht Metzger. Er ist – ja, was eigentlich? Diplomierter Informatiker. Absolvent der Wiener Kunstakademie. Zehn Jahre lang Mathematiklehrer in Bozen. Sozusagen Gründungsmitglied der Südtiroler Universität und seit einem Vierteljahrhundert Dozent an der Fakultät für Kunst und Design. „Zeichenlehrer“, sagt er schlicht. Zeichnen, das sei wohl seine Haupttätigkeit. Er zeichnet mit gepflegt verwackeltem Strich auf Zettel, Bögen, Leinwände, Wände und sonst jede Oberfläche, die ihm in den Sinn kommt.