Einfach nachzukochen : Wuhans heißscharfe trockene Nudeln

Bis vor kurzem war Wuhan eine dieser chinesischen Millionenmetropolen, von denen außerhalb des Landes kaum jemand je gehört hatte. Dann kam Corona. Das Stigma, der Ausbruchsort einer weltweiten Pandemie zu sein, wird die Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hubei kaum wieder los.

Dabei verdient die Stadt eigentlich für etwas anderes wirklich weltweite Berühmtheit: ihr Nationalgericht namens „Reganmian“, Wuhans heißscharfe trockene Nudeln. Dass aus China als oft zitiertes Ursprungsland der – Nudel! – eine Vielzahl an meisterhaften Pastarezepten kommt, ist kein Geheimnis. Wuhans kulinarischer Beitrag zum Oeuvre ist ein Gericht aus alkalischen Nudeln, die in Wahrheit nur insofern trocken sind, als dass sie für China untypisch in keiner Suppe schwimmen. Serviert werden sie mit einer feurigen Soja-Sesam-Salsa und meistens getoppt mit eingelegtem Gemüse und Frühlingszwiebeln.

Reganmian schmecken herrlich nussig und so lodernd wie der erste Kuss nach langer Quarantäne. Sie zählen je nach Quelle zu den fünf bis zehn beliebtesten Nudelgerichten Chinas und werden in Wuhan traditionell zum Frühstück gegessen. Dort gibt es die schnell zubereiteten und erschwinglichen Sesamnudeln meist an Straßenimbissen, und zwar bereits ab fünf Uhr morgens. In der großen chinesischen Handelsmetropole starten die Tage früh.

Was zum Kochen benötigt wird

Überhaupt ist das Frühstück, „Guo Zao“ wie es dort heißt, für die Bürger Wuhans die wichtigste Mahlzeit des Tages und so etwas wie das kulturelle Aushängeschild der Stadt. Neben Reganmian gibt es eine schiere Unendlichkeit weiterer angeblicher Delikatessen, die zu kosten sich eine Reise lohnte. Als Wuhan nach dem Lockdown wieder erwachte, brachte die Klatschpresse die rührende Geschichte einer Bürgerin, die als allererstes 76 verschiedene Frühstücksgerichte auf einmal orderte, für jeden Tag des Verzichts ein anderes. Das ist dort möglich.

Reganmian – die zu jeder Tages- und Nachtzeit schmecken – bleiben dabei der Star. In Wuhan heißt es, die Nudeln seien so, wie die Bewohner der Stadt selbst: grob im Auftritt, fein im Geschmack; das sagen auch Berliner über Berliner.

Das einfache, aber leckere Gericht lässt sich jedenfalls bestens zu Hause nachkochen. Nichts gegen italienische Tomatensauce: Nach ein paar Wochen in Isolation freut sich auch der genügsamste Gaumen über Abwechslung. Dass Reganmian zufällig vegan sind, sollte niemanden vom Ausprobieren abhalten.

Wer im Netz etwas stöbert, kann aus der Frage, was alles in die Reganmian gehört, natürlich eine Wissenschaft machen. Folgende Zutaten sind als systemrelevant identifiziert und im Ernstfall ausreichend: Nudeln, Sesamöl, Sesampaste und Sojasauce. Ersetzte man alles mit Sesam durch Erdnuss, wäre das ein anderes Gericht, aber ebenfalls schmackhaft.

Die Zubereitung

Wegen Wuhans hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze im Sommer greift man dort zu alkalischen, also in Laugenwasser (vor-)gekochten Nudeln, das macht sie haltbarer und obendrein schön chewy. Alkalische Nudeln gibt es auch in Deutschland in den meisten Supermärkten, die hierzulande bekanntesten heißen „Ramen“. Wer die weder bekommt, noch mit Nudelteig und Kaisernatron experimentieren will: Es schmeckt in Wahrheit mit jeder gehamsterten Spaghetti.

Keep it simple gilt auch für die Sauce. Sesampaste ist hierzulande überall als „Tahin“ erhältlich. Für zwei Portionen werden zwei Esslöffel Tahin mit je einem Esslöffel heller und dunkler Sojasauce oder eben der einen, die da ist, gemixt. Dazu kommt ein Esslöffel Sesamöl, eine Prise Salz und Zucker, null bis zwei gepresste Knoblauchzehen, sowie etwas chinesisches „Fünf-Gewürze-Pulver“ nach Geschmack oder Verfügbarkeit.

Wer es scharf mag, greift zur Chilischote, Chiliöl oder der Chilipaste des Vertrauens. Ein Spritzer Zitrone, Limette oder milder Essig schadet nicht. Dem Gemisch etwas kochendes Nudelwasser hinzufügen sodass sich eine dickflüssige, breiartige Masse ergibt.

Erst zum Schluss wird alles vermengt

Die Nudeln kurz vor Ende der Garzeit dem Wasser entnehmen, sofort mit etwas Sesamöl vermengen und abkühlen lassen, so erhalten sie extra nussiges Aroma. Vor Verzehr werden sie für etwa zehn bis 15 Sekunden noch einmal im kochenden Wasser erhitzt. Der Zwischenschritt muss sein, es kontrolliert aber keiner.

In der Kühlzeit werden die Toppings vorbereitet: grob gehackte Erdnüsse und Frühlingszwiebeln (je nach Verträglichkeit) und sehr fein gewürfeltes eingelegtes Gemüse — ideal wäre scharfer Rettich, den gibt es bereits fertig abgepackt in vielen gut sortierten Supermärkten. Sauer eingeweckte Karotten passen ebenso.

Mehr zum Thema 1/

Zum Schluss das Nudelwasser abgießen, Pasta portionieren und mit Sauce und Toppings vermengen. Reganmian dürfen sogar mit Gabel gegessen werden, der Verzehr bietet somit nicht den geringsten Anlass zur Angst. Zum Glück! Denn die wiederum isst, frei nach Fassbinder, bekanntlich sowieso nur die Seele auf.