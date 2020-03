Sterneküche in Coronazeiten : Bis Sie wieder zu uns dürfen, kommen wir zu Ihnen

In Deutschland kommt das Nobelessen im Paket. Zimmerservice per Rad gibt es im Japser Park Lodge in den Rocky Mountains. Bild: Imago

Die Gastronomie steht still im Land. Restaurants, Cafés und Bars: geschlossen. Einzelne halten ihren Laden noch durch Liefer- oder Abholservice am Laufen. Doch ganz gleich, ob Pizzabäcker oder Sternekoch: Die Angst vor den Weiterungen der Corona-Krise ist gerade in dieser Branche groß. Denn was heute nicht verzehrt wird, wird morgen auch nicht verspeist.

„Das trifft uns existenziell hart“, sagt Viktoria Fuchs vom „Spielweg“ im Münstertal. Fuchs ist 29 Jahre alt und betreibt mit ihrer Familie ein großes Ferienhotel mit aufstrebendem Restaurant im idyllischen Schwarzwald. 50 Hotelzimmer stehen leer, die Gaststube ist ein Geisterstübchen. „Eigentlich ist gerade die Zeit, in der es richtig losgeht“, sagt Fuchs. „Im März stehen wir auf Stand-by, kurz vor Go, da starten wir in die Saison.“ Doch nun fällt die Saison einfach aus, und ein bis dato gesunder Familienbetrieb steht mit dem Rücken zur Wand.