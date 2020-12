Vincent Klink im Interview : „Beim Essen fällt die Maske“

Herr Klink, Sie haben Ihr Restaurant vor einigen Wochen zum zweiten Mal in diesem Jahr zugesperrt. Kochen Sie trotzdem?

Ich habe ein Erweckungserlebnis gehabt. In 42 Jahren Selbständigkeit hatte ich praktisch noch nie privat gekocht. An freien Tagen wollte ich nicht in der Küche stehen und bin lieber zu Kollegen gegangen. Die haben jetzt alle zu. Deshalb kochen meine Frau und ich selbst. Im ersten Lockdown war ich bei ihr in der Lehre, weil sie behauptet, ich könne gar nicht kochen.