Restaurant „Lamm“ : Kommt ein Maharadscha an die Enz

Roßwag an der Enz ist ein Rothenburg ob der Tauber im Westentaschenformat – sehr romantisch, sehr idyllisch, sehr deutsch, ein Dörfchen wie aus dem Bilderbuch der patriotischen Pittoreske: Zwischen dem verwunschen dahinfließenden Fluss und Weinbergen auf himmelsstürmenden Muschelkalkterrassen scharen sich einige Fachwerkhäuschen um eine Kirche mit spitzer Schieferhaube und wetteifern darum, wer seinen Garten am schönsten mit Oleander und Hibiskus, Kastanien und Kirschbäumen, Efeu und Weinranken dekoriert. Und mittendrin steht das Dorfgasthaus, das so heißt wie das vergoldete Lamm im schmiedeeisernen Gehänge an seiner Fassade. Doch es beherbergt keinen Taugenichts, sondern einen Koch, der ausgesprochen tüchtig ist, wenngleich er nicht im Traum daran denkt, in seiner Küche das Loblied der deutschen Heimatliebe weiter zu singen.

Ein Lolli aus Estragon-Eis

Dabei stammt Steffen Ruggaber aus Roßwag, steht in seinem Elternhaus am Herd, lebt mit Frau und Kindern sehr gerne im Enz-Idyll und führt auf seiner Weinkarte ausschließlich Gewächse aus Deutschland. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte reifte schon früh in dem jungen Mann, dessen Eltern in ihrer Dorfwirtschaft vierzig Jahre lang die Klassiker der deutschen Nachkriegsküche von Schweinshaxen bis Toast Hawaii servierten und im Sohn ihren legitimen Nachfolger sahen. Doch dieser zog nach der Lehre in einem gutbürgerlichen Restaurant in Pforzheim lieber in die weite Welt hinaus, arbeitete erst beim Zwei-Sterne-Großmeister Dieter Kaufmann in Grevenbroich, dann bei der Drei-Sterne-Legende Dieter Müller in Bergisch Gladbach und kehrte mit 23 Jahren notgedrungen nach Hause zurück, weil es dem Vater immer schlechter ging. Im Jahr 2002 übernahm er schließlich das Küchenkommando im „Lamm“ und fing nun an, die ganz dicken Bretter des kulinarischen Konservativismus zu bohren. Seit 2012 wird er dafür mit einem Michelin-Stern belohnt.

Längst sind diese Bretter so filigran durchwirkt wie das Schnitzwerk in den Palästen der Maharadschas von Rajasthan, haben sich Haxen und Braten in solche Küchengrüße verwandelt: in einen Würfel vom Chicken Tandoori und einen Curry-Macaron mit Spargelmousse-Praline, in einen Lolli aus Estragon-Eis und eine falsche Kirsche, die in Wahrheit aus einer Ziegenkäsekugel mit einem Mantel aus Kirschsaft-Gelee besteht und mit einem großartigen Gazpacho aus Kirsche und Paprika serviert wird.

Echt ist nur der Kirschstengel – und die Lust des Kochs an technischer Raffinesse, an kunsthandwerklicher Opulenz, die sich wie ein roter Faden durch den Abend zieht. Die Gelbschwanzmakrele etwa wird nicht einfach nur gebraten, sondern gebeizt, geflämmt, mit einem Dashi-Ponzu-Sud bestrichen, mit gerösteten Sesamsamen bestreut und auf ein Bett aus Algen-Crumble gebettet, bevor sie mit einer Algen-Sphäre, geflämmtem Rettich, Gurken-Wasabi-Sorbet und Gurken als Röllchen, Pickel und Salat wie ein Aromen-Ikebana auf dem Teller arrangiert wird, während draußen das Fachwerkdeutschland allmählich Nacht wird.

Der schmale Grat

Die Kunst des Minimalismus hat sich Steffen Ruggaber nicht von den Japanern abgeschaut. Dabei könnte ein wenig freiwillige Selbstbeschränkung bei manchen Gerichten gar nicht schaden, zum Beispiel bei der Blauen Garnele, die wir am liebsten ganz nipponesisch puristisch verspeisten, so überragend ist die Produktqualität dieses herrlichen Meerestiers. Doch es muss sich gegen einen lautstarken Teller-Choral aus Krustentier-Nage, Kaffee-Curry-Sud, Mango-Chutney, Blumenkohl-Couscous, Kalamansi-Würfeln und Ölen von Kaffee und Estragon behaupten und findet kaum Gehör zwischen all der Säure und Schärfe, der Süße und Salzigkeit.

Wie leicht der schmale Grat zwischen Überfrachtung und Üppigkeit in die richtige Richtung überschritten werden kann, beweist sich Ruggaber dann selbst mit seinem Schwarzen Kabeljau, bei dem ein bisschen weniger so viel mehr ist. Wassermelone, Kopfsalat, Chili, Koriander, Fenchel und Pinie sind seine Begleiter, die wiederum in alle erdenklichen Aggregatzustände gebracht werden und sich trotzdem zu nichts anderem verpflichtet fühlen, als den Kabeljau so dezent wie ein Knabenchor zu lobpreisen.

Bei Ruggaber wird immer dieselbe Melodie der Tellerharmonie gesungen, auch beim Ibérico-Schweinekinn, das einen ganzen Tag lang bei 65 Grad geschmort wird und bei aller Zartheit weder seine Struktur noch seine Intensität verliert. Dazu gibt es Röstkartoffeln, die sich in einen Sud, eine Creme und ein Gelee verwandeln, Lauch, der zu Tempura, Mousse und Öl mutiert, Eigelb, das gehobelt wird, Apfel-Chutney, das in die Gestalt von Tapioka-Perlen schlüpft, und Kartoffelschalen, die in einer hochkonzentrierten Sauce enden – im Grunde ein ganz einfaches Gericht mit einer schlichten Aromenseele, das unter den Händen des Verfeinerungsextremisten Steffen Ruggaber zum Höhepunkt des Abends wird: Nichts darf bei ihm bleiben, wie es ist, und trotzdem übt er an keinem einzigen Geschmack Verrat, sondern verstärkt ihn durch die Metamorphosen nur. Alles hat hier Sinn und Verstand – Konsistenzen, Temperaturen, Kontraste –, weil der Chef eben kein Zirkusartist ist, der Taschenspielertricks zum Besten gibt, sondern bei aller Verspieltheit das Nachdenken nicht vergisst.

Dass Steffen Ruggaber trotzdem viel eher ein Spaß- und Lust- als ein Kopfkoch ist, beweist er mit seinem Rehbock, den er vergleichsweise klassisch mit Kohlrabi, Brombeere, karamellisierten Oliven, Kresse-Öl und einem Reh-Jus mit Mole aus Mexiko zubereitet, die bei falscher Dosierung jeden Teller aromatisch in Stücke haut, hier aber gleichermaßen präsent und dezent ist. Wieder legt der frühere Chef-Saucier von Dieter Müller größten Wert auf seine Saucen, wieder hält er Säure, Süße und Schärfe rigoros in der Balance. Und wieder lässt er uns vergessen, welche heimelig deutsche Welt da draußen liegt – was gewiss kein Schaden ist, denn sie läuft ja nicht weg.

Lamm, Rathausstraße 4, 71665 Vaihingen an der Enz/Roßwag, Telefon: 07042/21413, www.lamm-rosswag.de. Menü ab 115 Euro.