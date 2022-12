Deutscher Spitzensekt : Die perlende Emanzipation

Längst gibt es auch in Deutschland Winzersekte auf Champagner-Niveau. Das Sektgut Christmann & Kauffmann aus der Pfalz stellt solche her – und entwickelt die Rezeptur immer weiter.

Beim Champagner hört der Spaß auf, weil er mit ihm erst richtig anfängt. Für Bismarck endete die deutsch-französische Erbfeindschaft schlagartig bei seinem geliebten Heidsieck, was auch Kaiser Wilhelm II. zu spüren bekam, als er ihm aus Gründen der Heimatliebe einen deutschen Sekt kredenzen ließ – und der Fürst kühl antwortete: „Majestät, ich bedaure außerordentlich, aber der Patriotismus endet kurz vor meinem Magen.“ Für Churchill verwandelte sich die britisch-französische Rivalität bei seinem unverzichtbaren Pol Roger blitzartig in eine Entente cordiale, und da er dem Haus aus Épernay so nibelungentreu war, heißt dessen Spitzengewächs bis heute „Sir Winston Churchill“. Und als sich Zar Alexander bei seinem Hoflieferanten Roederer aus Reims darüber beklagte, dass er denselben Champagner wie der gemeine Adel trinken müsse, wurde für ihn augenblicklich die Prestigemarke „Roederer Cristal“ kreiert.

Jakob Strobel y Serra stellvertretender Leiter des Feuilletons. Folgen Ich folge

Das sind nur drei Beweise dafür, dass Champagner in der Welt des kulinarischen Marketings die größte Erfolgsgeschichte aller Zeiten ist. Die gesamte Menschheit liebt Champagner und hat ihn zum globalsten aller alkoholischen Erfrischungsgetränke werden lassen. Seit 300 Jahren wird er in der Wüste und im Dschungel, in Palästen und Bordellen, bei Siegen und Niederlagen getrunken, wie Napoleon bekannte, und als Stanley Mr. Livingstone in Ujiji aufspürte, köpften sie als Erstes einen Champagner. Diese Karriere war keinem anderen Schaumwein vergönnt, und für kaum einen anderen zahlt die Welt klaglos Summen wie für Deutschlands Große Gewächse, manchmal auch zehnmal mehr.

Dem Champagner sei es gegönnt, doch ein Trio aus der Pfalz will auch seinen Spaß haben und Frankreichs Nationalgetränk das Feld des Ruhmes nicht kampflos überlassen. Vor drei Jahren haben Mathieu Kauffmann, Steffen Christmann und dessen Tochter Sophie das Sektgut Christmann & Kauffmann in Gimmeldingen gegründet, und ihre Ambition ist so kühn wie verlockend: Sie wollen Winzersekt in der Qualität von Champagner keltern, doch sie wollen ihn nicht kopieren, sondern sich von ihm emanzipieren – womit sie einen etwas anderen Weg beschreiten als der großartige Volker Raumland, der Doyen des deutschen Winzersektes und bekennende Champagner-Fanatiker.

Das Trio bringt die richtigen Voraussetzungen mit

Die Voraussetzungen dafür sind blendend: Kauffmann war lange Kellermeister bei Bollinger, einer Legende unter den Prestigehäusern der Champagne, und die Christmanns sind nicht nur seit 1798 Spitzenwinzer, sondern auch ein hoch respektables Mitglied im Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), den Steffen Christmann als Präsident führt. Bei Bollinger hat Mathieu Kauffmann fast drei Millionen Flaschen pro Jahr produziert, jetzt werden es maximal neunzigtausend sein, eine Größenordnung, die seinen Lebenstraum wahr werden lässt: Endlich kann er Schaumweine ganz nach seinen Vorstellungen ohne die kleinsten Kompromisse und Konzessionen keltern.

Die Trauben dafür stammen von dreizehn Hektar bester Wingerte des Gimmeldinger Weinguts und VDP-Gründungsmitglieds Mugler, die Christmann & Kauffmann dank einer glücklichen Fügung pachten konnten. Die Rebstöcke stehen zu zwei Dritteln auf Ersten und Großen Lagen, sind bis zu vierzig Jahre alt, geben deswegen ein reifes, hoch konzentriertes Lesegut und werden streng biodynamisch bewirtschaftet, sodass die Trauben viel Säure und wenig Zucker haben – ideale Voraussetzungen für Spitzensekte.

Der Qualitätsfanatismus von Mathieu Kauffmann durchdringt selbst die scheinbar nebensächlichsten Details. So lässt er die Trauben bei der Lese direkt in kleine Acht-Kilo-Kisten ohne den Umweg von Eimern oder Bottichen schneiden und dann umgehend in die Kelter gleiten, um Hautverletzungen zu minimieren. „Risse führen zu Oxidation und damit zu Bitterstoffen, die ich unbedingt vermeiden will“, sagt Kauffmann, der seine Grundweine ausschließlich spontan vergärt, weder schönt noch schwefelt und sie in gebrauchten Holzfässern reifen lässt, weil die Trauben dadurch aufdringliche Fruchtnoten verlieren. Drei Jahre lang lagern die Basis-Sekte auf der Hefe, bei den Spitzenqualitäten aus sieben herausragenden Einzellagen sollen es mindestens fünf Jahre sein.

Mehr zum Thema 1/

„An dem Tag, an dem man unsere Sekte nicht mehr mit Champagner vergleicht, sind wir am Ziel“, sagt Steffen Christmann, und der entscheidende Hebel dafür ist die deutscheste aller Weintrauben: der Riesling, aus dem zwei Drittel der Schaumweine sortenrein entstehen werden. Das ist eine Ketzerei sondergleichen, denn es gilt unter Winzern als eine Art Gottesgebot, dass man aus dieser Rebsorte keine Schaumweine auf dem Niveau von Prestige-Champagnern keltern kann.

„Alle glauben, das gehe nur mit Burgundern, nur ich nicht“, sagt Mathieu Kauffmann, setzt sein elsässisches Schelmenlächeln auf und meint dann ganz uneitel, dass er mit den ersten Jahrgängen zufriedener sei, als er es zu hoffen gewagt habe. Es sind individualistische Querköpfe von Schaumweinen mit einer eigenwilligen Mischung aus Kargheit, Komplexität und Konzentration, straff statt schmelzend, würzig statt fruchtig, viel eher Kräutergarten als Obstkorb. Schon die Cuvée 101, der Riesling aus dem ersten Jahrgang, schafft es, so vielschichtig und finessenreich wie ein großer Champagner zu sein und doch nichts mit ihm zu tun zu haben. Es ist ein Riesling mit Leib und Seele, ein Schaumwein mit einem Herz aus Wein, so selbstbewusst, dass er ganz auf eine exaltierte Perlage verzichten kann. Und die Cuvée 102, der Riesling aus dem zweiten Jahrgang, geht noch kompromissloser ihren Weg in eine unentdeckte Welt, in ein Schwesteruniversum des Champagners. Das könnte der Beginn eines sehr großen, sehr langen Spaßes sein.

Sektgut Christmann & Kauffmann, Peter-Koch-Straße 43, 67435 Neustadt, Tel.: 0 63 21/ 6 60 39, www.christmann-kauffmann.de.