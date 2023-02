Z um zwölften Mal veranstaltete die F.A.S. – nach zweijähriger Coronapause – gerade wieder die Gala „Lieblinge des Jahres“, um kulinarische Leistungen zu ehren, die unsere Hauskritiker Jürgen Dollase und Stephan Reinhardt 2022 für preiswürdig hielten. Dabei kochten fünf der in diversen Kategorien ausgezeichneten Köche – plus dem Preisträger in der Kategorie „Koch des Jahres“ 2021, Joachim Wissler – für 160 Gäste je einen Gang; dazu wurden Weine der ebenfalls prämierten „Lieblings“-Winzer serviert.