Grand Cru en bloc : Wie man einen kompletten Weinkeller kauft

Die Liebe zum Wein ist etwas, das sich über die Jahre aufbaut. Ein paar Flaschen hier, ein paar Winzerbesuche und Weinproben da, eine Gruppe Gleichgesinnter, und nach und nach öffnet sich das große Universum des Kulturgetränks. Je größer die Leidenschaft wird, umso mehr sehnt sich mancher Liebhaber nach einem eigenen Weinkeller. Doch einfach in den Fachhandel um die Ecke zu gehen reicht hierbei nicht.

Sollen es auch ein paar besondere Namen sein, wird man dort oft nicht fündig. Überdies finden sich meist nur die aktuellen Jahrgänge. Dann müsste der Weinbegeisterte aber Jahre, wenn nicht Jahrzehnte warten, um einen besonders guten Wein im gereiften Zustand trinken zu können.

Bei Bordeaux etwa seien zurzeit besonders die 1990er und 1980er Jahrgänge gut trinkbar, sagt Eric Huber. Der Franzose betreibt ein französisches Restaurant in Frankfurt. Ausschließlich mit französischen Weinen. Doch hat er diese ebenso wenig per Erscheinen gekauft. Wie auch, angesichts einer Weinkarte, die eine Jahrgangstiefe bis zum Jahr 1919 aufweist. Deswegen betätigt er sich nicht nur als Geschäftsführer des Restaurants, sondern auch als Aufkäufer von Weinkellern.

Seit 30 Jahren übernimmt er, was andere nicht mehr trinken können oder wollen, geerbt haben oder aus sonstigen Gründen loswerden möchten: „Manche wollen lieber Geld als Wein, wenn sie feststellen, was ihre Flaschen mittlerweile wert sind.“ Angefangen habe alles vor vielen Jahren mit einem Aushilfsjob im Elsass, bei dem er viele Weinkeller von innen sehen durfte. „Da wusste ich, mit so etwas will ich auch zu tun haben.“

Welche Weine haben Potential?

Und ist es auch für Privatleute eine Option, sich einen kompletten Weinkeller zu kaufen, so dass man viele Weingüter und Jahrgänge auf einen Schlag erwirbt? „Wenn man keine Erfahrung hat, kann man leicht danebenliegen“, warnt Huber. Verfügt der Wein über Potential? Ist er überhaupt noch trinkbar? Außerdem lägen in jedem Keller auch Sachen, die man selbst nicht haben wolle. Auch er entnehme den Zukäufen nur einen Teil der Flaschen für das Restaurant oder den Eigenbedarf. Für den Rest sucht er einen neuen Käufer, der ihm den Wein „en bloc“ abnimmt. „Dafür braucht man viele Kontakte. Ohne die Sammler, die einem Flaschen wieder abnehmen, funktioniert es nicht.“

Der Frankfurter Weinhändler Nicos Hornivius geht sogar noch einen Schritt weiter. Er hat den Inhalt des Kellers bereits weiterverkauft, bevor er diesen das erste Mal in Augenschein nimmt. „Von den Weinkeller-Inhabern verlange ich als Erstes eine Liste über den Bestand, dann nehme ich die Bewertung vor“, sagt er. Alles, Kauf und Wiederverkauf, wird unter dem Vorbehalt getätigt, dass die Ware in Ordnung ist – wovon er sich überzeugt, nachdem man sich finanziell geeinigt hat.

„Viele Käufer wollen keine verkratzten Etiketten, Verschmutzungen, gesunkene Füllhöhen. Und natürlich muss ich mich davon überzeugen, dass der Wein gut gelagert wurde“, sagt Hornivius. Andernfalls sei ein Abschlag erforderlich. Seine Käufer sind vor allem Ladengeschäfte oder Händler im Ausland. Nur selten hat er private Kunden, die dann aber eben auch nicht einen ganzen Keller, sondern sehr spezielle Sachen suchten. Weine aus ihrem Geburtsjahrgang beispielsweise. Als Weinliebhaber direkt einen ganzen Keller zu kaufen, davon rät auch er ab. „Direkt kaufen ist oft teurer“, sagt Hornivius, der auch als Immobilienmakler arbeitet. Die Aufgabe des Maklers oder Zwischenhändlers sei es ja gerade, zwei Parteien zusammenzubringen. Auch beim Preis.