Spargelrezepte : Vom Grill oder roh mariniert

An kaum einem anderen Gemüse wird seit Jahren so viel herumperfektioniert wie am Spargel: Das Lieblingsgemüse der Deutschen hat großes Potential. Die Stangen schälen, die Schalen beiseite für Suppe und Fond, den großen kostbaren Rest in reichlich Wasser kochen und mit Salz, etwas Zucker und Butter veredeln: so das Standard-Haushaltsrezept, das zweifelsfrei funktioniert. Doch tatsächlich lohnt es sich, die Stellschrauben, die das Normmaß durchaus bereithält, zu verändern, um die Qualität des zarten Frühlingsgemüses noch viel besser zur Geltung kommen zu lassen.

Braten, grillen oder dünsten – die Tipps der Spitzenköchinnen und Spitzenköche auf dieser Seite zeigen: Es führen viele Wege zum Ziel. Und auch das Standardrezept ist schon sehr okay. Erster Tipp allerdings für den Start: Lassen Sie das Kochwasser nicht 15 Minuten auf voller Stufe durchblubbern, sondern stellen Sie die Flamme bereits nach dem Aufkochen herunter, und lassen Sie das zarte Gemüse einfach nur im heißen und leicht gesalzenen und gezuckerten Wasser schonend gar ziehen. So wird der Spargel nicht so schnell matschig, behält eine schönere Form, und der perfekte Garpunkt ist leichter zu treffen. Außerdem: Nur knapp mit Flüssigkeit bedeckt reicht für den Spargel völlig aus.