Tüten für Obst und Gemüse : Wieso Plastik besser als Papier ist

Seit Anfang des Jahres sind Plastiktüten in Deutschland verboten – aber nicht alle. Das Verbot gilt nur für Tüten mit einer Wandstärke von 15 bis 49 Mikrometern. Auf Einwegtragetaschen, wie man sie in vielen Geschäften bislang noch erhalten konnte, werden Kunden zukünftig also verzichten müssen. Von dem Verbot ausgeschlossen sind sogenannte „Hemdchenbeutel“, die dünner als 15 Mikrometer sind. Das sind jene dünnen Tüten, die in den Obst- und Gemüseabteilungen großer Supermärkte unentgeltlich zum Abwiegen bereitstehen.

Von ihnen verbrauchte jeder Deutsche im Schnitt 44 Stück im Jahr 2019, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im europäischen Vergleich gehen die Deutschen sparsam mit den Beuteln um. Litauer verwendeten im gleichen Zeitraum 280 Tüten, Tschechen 235. Besonders umweltfreundlich waren die Belgier: Hier fielen pro Person lediglich sieben Tüten an.