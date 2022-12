Kolumne „Reiner Wein“ : Europas feinste Weine zu moderaten Preisen

Vor 30 Jahren war Bernd Kreis Europameister der Sommeliers und außerdem für die Weinbegleitung in Vincent Klinks „Wielandshöhe“ in Stuttgart verantwortlich. Später eröffnete er seinen eigenen Weinladen, die „Weinhandlung Kreis“, ebenfalls in Stuttgart, und letztes Jahr die „High Fidelity Weinbar“ für Leute mit Geschmack und guten Ohren.

Hier wie dort bietet die Familie Kreis einige der feinsten Weine Europas an, auch viele deutsche. Ihre Preise sind dennoch moderat geblieben, und das hat auch mit Kreis zu tun und natürlich den Menschen, mit denen er zusammenarbeitet. Das sind in erster Linie Weinbauern (und nicht Geschäftemacher, die die Weinwelt immer mehr prägen). Oftmals stammen die Kreis-Weine aus ökologischem oder gar biodynamischem Weinbau, was nicht immer, aber oft genug ein Fingerzeig für seriöses Winzerhandwerk ist.