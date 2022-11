Studie von Öko-Test : Schoko-Nikoläuse mit Mineralöl belastet

Einer Studie zufolge steckt in vielen Schoko-Nikoläusen eine besorgniserregende Menge an Mineralöl. Einige enthalten sogar Substanzen, die krebserregend sind. Ein Exemplar kommt hingegen gut weg.

Schoko-Nikoläuse sind für viele Deutsche in der Weihnachtszeit nicht wegzudenken. Beim Kauf ist allerdings Vorsicht geboten. Denn wie eine Studie von „Öko-Test“ zeigt, sind alle untersuchten Schoko-Nikoläuse mit Mineralölbestandteilen belastet. Nur sieben der 23 getesteten Produkte werden mit der Note „gut“ bewertet. Bei diesen sei die Mineralölbelastung nur „leicht erhöht“, sie könnten deshalb zum Kauf empfohlen werden.

Verunreinigungen können durch die Produktion und die Verpackung entstehen. Das günstigste empfehlenswerte Exemplar ist der „Santa Claus in Town Weihnachtsmann Vollmilch“, der im Regal von Netto zu finden ist.

Bekannte Marken wie der „Lindt Weihnachtsmann Vollmilchschokolade“ oder der „Merci Weihnachtsmann Edel-Vollmilchschokolade“ werden hingegen nur mit der Note „befriedigend“ bewertet. Grund dafür ist die hohe Belastung an Mineralölbestandteilen durch gesättigte Kohlenwasserstoffe (MOSH).

Fünf der getesteten Nikoläuse werden als „mangelhaft“ bewertet, da sie mit den besonders bedenklichen aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffen (MOAH) verunreinigt sind, die krebserregende Stoffe enthalten. Unter den Produkten findet sich neben dem veganen „Rosengarten Weihnachtsmann“ auch der „Alnatura Vollmilch Weihnachtstraum“, die sogar die von der Industrie selbst verordneten Orientierungswerte von neun Milligramm pro Kilogramm für Schokolade überschreiten.

Ursache kann Verpackung aus Plastik sein

Die Ursachen für die Mineralölbestandteile können vielfältig sein. Generell kann eine solche Verunreinigung immer dort entstehen, wo Lebensmittel mit Schmier­ölen in Kontakt kommen. Im Falle der Schokolade können etwa Kakaobohnen durch Schmieröle an Ernte­maschinen verunreinigt werden oder beim Transport in Sisal- und Jutesäcken, die mit Mineralöl behandelt sind. Überdies könne eine hohe Belastung an Mineralölstoffen auch durch die Ver­packung aus Plastikfolie stammen, die im Gegensatz zu Alufolie „keinerlei ­Barriereeigenschaften“ habe, so der Bericht.

Immerhin: Laut „Öko-Test“ enthalten die getesteten Schokoladen-Nikoläuse „keine nennenswerten Aluminium-Rückstände“. Der Appetit, um die von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit maximal tolerierbaren Aufnahmemenge auszuschöpfen, müsste dann schon besonders groß sein. Der Bericht rechnet vor, dass ein Kind mit einem Körpergewicht von 30 Kilogramm pro Woche – je nach Gewicht der Nikoläuse und Weihnachtsmänner – mindestens 14 und in Einzelfällen sogar mehr als 200 Exemplare von ihnen verdrücken müsste, um den Schwellenwert zu erreichen.