Katrin kocht : Gnocchi mit Spinat und Gorgonzolasoße

Ich weiß, ich weiß, Gnocchi muss man eigentlich selbst machen, vor allem, wenn man F.A.S.-Kolumnistin ist. Mache ich irgendwann, versprochen. Und dann verrate ich Ihnen auch, warum manche Leute glauben, dass Kartoffeln zum Aphrodisiakum taugen. Heute aber wende ich mich an Köchinnen und Köche, die es eilig haben, und darum möchte ich Ihnen ein Rezept vorstellen, das wirklich schnell geht, immer gelingt und richtig gut schmeckt.

Katrin Hummel Redakteurin im Ressort „Leben" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.





Und wenn Sie sich jetzt die Zutatenliste durchlesen und denken, auf keinen Fall, viel zu viel Fett drin, dann bedenken Sie bitte: Wenn Sie immer nur fettarme oder fettreduzierte Speisen zu sich nehmen, sind Sie vermutlich nie satt und zufrieden, sondern immer ein bisschen hungrig. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich zwischen den Mahlzeiten oder am Abend nach dem Essen was gönnen wollen und zu Süßigkeiten oder Junkfood greifen. Es ist aber eher nicht das Fett in frisch gekochten Gerichten, das dick macht, sondern es sind diese ungesunden ­Zwischenmahlzeiten.