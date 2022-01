Doppelkekse im Test : Süßer Snack fürs Volk

Üppiges Nougat

Lotus Biscoff Milk Chocolate Flavour, 150 g/1,49 Euro, Supermarkt

Note 1

Lotus ist ein Phänomen: Erst hat der belgische Hersteller die Amarettini als Espresso-Beigabe verdrängt, nun schickt er sich an, den Doppelkeksmarkt aufzurollen. Wohl verantwortlich für den Erfolg in beiden Fällen: ein intensiver, extravaganter Karamellton. Anna Plagens als „Texturfanatikerin“ lobte den wie Spekulatius stabilen Keks und die üppige Füllcreme; die orientiere sich an Nougat, werde jedoch getoppt vom beharrenden Nachdruck des im Feuer gebrochenen Zuckers.