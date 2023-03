Den Deckel auf den Topf setzen, um nicht unnötig Wärme in der Küche zu verschleudern, im Ofen auf mehreren Schienen gleichzeitig garen, um die vorhandene Hitze gleich doppelt zu nutzen, oder einen kleinen Topf statt einen großen wählen, wenn es Sinn ergibt: Es gibt viele kleine Schritte, mit denen man in der Küche Energie sparen kann. Doch was passiert, wenn man sich vornimmt, für eine Mahlzeit einfach mal gar keine Elektrogeräte zu nutzen? We­der den Herd anzudrehen noch den Ofen aufzuheizen? Lediglich der Kühlschrank ist in Betrieb, aus dem die frischen Vorräte kommen. Diese zehn Rezepte sind weniger als Energiespartipp auf Dauer zu sehen als vielmehr als kreative Challenge: Wie kochen wir ganz einfach, quasi „back to the roots“, eben ohne Herd und Ofen?

Salat

Salat ist nicht gleich Salat. Grünzeug in der Schüssel bietet uns in der Küche unglaublich viele Möglichkeiten. Wir dürfen spielen – mit Blattsalaten, Gemüse, Früchten, Kräutern, Gewürzen, Essig und Öl. Auch Honig, Ahornsirup, Senf und etwas Sojasoße können viel Ab­wechslung in die Salatschüssel bringen.